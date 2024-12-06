北高蛋黃區大樓積欠管理費遭法拍　底價4240萬

記者張雅雲／高雄報導

高雄「博愛新幹線大樓」位於北高裕誠商圈，樓下就是王品宇宙，地段相當精華，沒想到6樓因積欠管理費，遭管委會查封，近期淪落法拍市場，二拍底價4240萬元，專家認為，底價仍偏高，流標機會大。

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▲高雄「博愛新幹線大樓」位於北高裕誠商圈，樓下就是王品宇宙，地段相當精華，近期淪落法拍市場。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於高雄市裕誠路「博愛新幹線大樓」6樓，屋齡35年，總坪數143.67坪，目前二拍底價為4240萬元，預計24日拍賣，換算單坪19.5萬元。

▲裕誠路沿線大型店面的能見度超高，已形成王品宇宙，區域消費力愈來愈強。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院公告，該案債務人為自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「清償債務」，查封人為「博愛新幹線大樓」管委會，管委會透露，該戶原本隔為16間套房，現已將隔間拆除，並有2個平面車位，迄今均未繳交管理費，已斷水斷電。

實地走訪該大樓，該大樓為地上7樓華廈，附近鄰居透露，不清楚該屋主積欠管理費總金額，該戶每月管理費4000元，共64期未繳，至少積欠25.6萬元管理費。據了解，屋主為2004年持有至今，若以20年管理費換算，管理費合計96萬元。

法拍物件 位置 裕誠路 坪數 43.67 坪 開價 4240 萬元 開標日 12/24 管理費 4000/月

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，該區屬於裕誠商圈，附近就是漢神巨蛋，地段相當精華，各項機能兼具，吸引眾多人潮消費，商圈範圍的裕誠路沿線，已有許多知名店家進駐。

附近就是王品集團在裕誠商圈的王品宇宙，聚集已開幕的「青花驕」、「12MINI」及「陶板屋」、「享鴨」、「初瓦」、「肉次方」，大型店面的能見度超高，區域消費力愈來愈強。

▲附近就是漢神巨蛋，地段相當精華，各項機能兼具。（圖／記者張雅雲攝）

陳揚智表示，該華廈一層一戶，釋出量不多，以目前區域行情來看，1樓成交價達60萬元，2樓以上單價約17~19萬元。

該物件雖符合區域行情，但因總價高，墊高購屋門檻，二拍底價相當於市價，對於投資人來說吸引力不大，預估要到三拍以後才有機會出手，之前該屋主曾隔成16間套房，6~8坪套房月租金約7000~1萬元，不計其它成本滿租年收134萬元，換算下來，投報率也有3%。

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