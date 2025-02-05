房租只要4900！他苦惱「很潮濕又發霉怎辦」　一票人狂勸：快搬走

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



社群中心／綜合報導

每個人挑選租屋處時，都有不同的標準及在意的點。一名網友指出，目前的住處雖然很便宜，但很容易潮濕發霉，而且還時常出現蟑螂、蜈蚣等，讓他很猶豫是否要繼續忍耐。對此，眾人全搖頭勸他：「快點搬走！」

原PO在PTT發文表示，從18歲開始就在外工作租屋，而目前在高雄的住處月租4900元，雖然很便宜，但也有不少的問題，像是下雨就會漏水、有各種發霉和黴菌，甚至還有蟑螂、蜈蚣和跳蚤等，「買的水果放兩天直接發霉爛掉，所有物品或布料也很容易發霉，連竹筷和牙籤也會長青苔。」

各種生活上的狀況，也讓他開始思考，是否要繼續為了錢忍耐，「大家會因為便宜就忍耐嗎？有跟房東反應過，他說房租這麼便宜就不要抱怨，不滿意可以走，有人遇過跟我類似一樣的嗎？」

貼文曝光後，許多人都勸他別拿健康開玩笑，快點搬走，「趕快搬家好嗎，身體會壞掉」、「錢省起來之後看病用喔」、「我以前也為了租金住過這種的一年，真的不行，後來直接忍痛租快1.5倍租金的房間，整個都快活了」、「別住了，我以前一個租屋處也貪圖便宜住3年多，也是發霉漏水灰塵重，天花板還有米奇會開趴，最後我整個人全身皮膚過敏奇癢無比，看醫生都看不好，離開那間房子就好了」。

也有人認為，其實房東的說法並沒有錯，「其實房東某種程度也沒說錯，產品有瑕疵也反應在租金上了，協調不扣押金給你搬走就好了」、「房東說的沒錯啊，一分錢一分貨，開除濕機又怕貴、開冷氣也怕貴，又不找好一點的房子，不想花錢又要環境好，這麼好的事情輪得到你嗎」。