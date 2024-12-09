湊不到頭期款「幫出的父母多嗎？」　網點頭：領4萬再靠家人

▲幫小孩出頭期款的人多嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多父母都會「贊助」孩子買房，近日有網友發文表示，如果自己的小孩看上一間房子，但是實在拿不出頭期款，身為父母，會不會直接幫忙付掉頭期款呢？貼文曝光後，引發網友討論，「不要懷疑，超多」、「八成以上都是父母出頭期款的」。

有網友在PTT的home-sale板上，以「幫小孩出幾百萬頭期款的爸媽多嗎」為標題發文，提到現在房價高，絕大多數人都會貸款，所以能否備齊頭期款就變得格外重要。對此他就好奇，身為父母，如果自己的孩子看上一間房子，真的很想買但卻拿不出頭期款，會不會願意幫忙付？

原PO強調，房貸部分當然還是靠孩子自己付，但假設小孩就是需要300萬元至500萬元左右的頭期款，直接幫忙付掉的人多嗎？

貼文曝光後，底下不少網友都表示，「多啊，出更多的都很多」、「超多，身邊案例是7、8成左右」、「現實就是一堆人領4、5萬，頭期款靠家人」、「500～1000很多，有的直接送一間」、「超多好嗎？頭期款家裡給，小孩付貸款」、「基本吧？遇過大概3組都500+」、「其實還蠻多的，上一代的父母都蠻節省，很會存」。

還有網友回應，「嫌貴買遠一點啊」、「我自己就是家人一毛不幫的小孩，一路走過來很辛苦，所以我以後一定幫小孩買房、存股」、「我朋友當爸媽了還在租房，還一堆」、「我父母是借我，不是給我」、「我身邊買房八成都自己出，但我身邊幾乎沒有買台北市的就是了」。話題引發討論。