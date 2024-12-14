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搶蓋大巨蛋者得天下　業界搶猜台中地點有這些

▲▼ 台中軌道經濟,烏日高鐵,捷運綠線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中大巨蛋可能地點有哪些，網友認為符合「素地、面積10至15公頃、交通好」等首要條件的烏日區最熱門。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市長盧秀燕日前在議會拋出「台中大巨蛋」話題，不過地點究竟設在哪裡，引起各方討論，業界猜測，烏日、北屯、西屯與新興重劃區都有可能，其中，以目前現況來說，烏日區的兵工整備中心呼聲最高。

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台中大巨蛋可能地點有哪些，台中市市長盧秀燕給出幾個線索，包含需為「素地、面積10至15公頃、交通好」等首要條件，她也預告會選址已經在進行最後評估。

不過，不只台中市對於爭取大巨蛋興建展現高度興趣，彰化縣也跳出來搶「孵蛋」，彰化縣長王惠美更提出確切地點，就是目前正辦理第四次通盤檢討的「高速公路彰化交流道附近特定區」規劃的體育場、館預定地內。

而目前呼聲最高的則是落在擁有三鐵共構、腹地廣大的烏日區，其中九德重劃區與烏日兵工整備中心都有網友提出討論，不過有交通優勢的九德重劃區，開發面積僅29.87公頃，腹地太小，也不太可能拿出10至15公頃去蓋大巨蛋。

▲▼ 台中,重劃區,土地交易,10億,法人,土地,價格,房價,房市,巨蛋,14期,洲際段12地號 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大巨蛋落腳何處，業界與網友猜測北屯、西屯與新興重劃區都有可能。（圖／記者陳筱惠攝）

而「烏日兵工整備中心」總面積約為10.43公頃，且為機關用地，該地點鄰近臺鐵烏日站、北側臨建國路、南側臨中山路二段及新興路，可連接至高鐵臺中站，交通區位便利。但現況為國防部之辦公室、營舍及倉庫等使用。

不過「台中第一個巨蛋都還沒蓋完，就想蓋第二個？」，不少人認為巨蛋議題「話題性大過於實際。」得業地產總經理黃博盛指出：「台中大巨蛋議題引起討論，但綜觀目前台中新興重劃區，唯一有捷運經過的只有13期重劃區，但13期內有考古遺址，似乎沒有能符合條件的素地。」

另一邊其他可能地點如水湳經貿園區，原台灣塔原址也是熱門討論選項，但實際上水湳地區目前尚無捷運運行，交通疏散問題堪慮。對此，土開業者指出：「若根據過往流標9次的『台中巨蛋』的經驗，其實從選址開始就一波三折，原物料高漲下，台中市能不能再孵出『台中大巨蛋』，讓人心生疑問。」

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關鍵字：大巨蛋台中市長烏日區彰化縣地點選址

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