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AI與半導體產業核心生活圈　「希望の翼」開啟宜居新篇章

▲AI與半導體產業核心生活圈，「希望の翼」開啟宜居新篇章 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者王威智／採訪報導

2024年COMPUTEX期間，NVIDIA執行長黃仁勳點名107家台灣夥伴為全球AI發展關鍵力量，彰顯台灣在AI產業鏈中的重要地位。 台南，憑藉南科與台南產業園區的聚落效應，已成為全球AI產業核心區域之一。

這股AI浪潮正驅動台南房市蓬勃發展。財經專家何世昌指出：「台南已在全球AI浪潮中扮演領航者角色。」南科就業人口突破9萬人，以及台南產業園區2萬多人的就業人口，持續推升台南科技就業人口，為房市注入強勁動能。 安南區鄰近南科，其中的九份子重劃區、史博館特區及商60等區域房價已突破4字頭，反映高科技人才的強大購屋需求。

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼台南憑藉台積電等半導體巨頭及高科技工業區，成為全球AI產業核心之一。（圖／記者謝婷婷攝）

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

然而，區域房價也呈現明顯差異。何世昌觀察到，相較於南科周邊高房價區域，安南區的佃西重劃區以相對親民的2字頭房價，吸引眾多目光。何世昌預期：「未來比價效應發酵，佃西重劃區將出現可觀的補漲行情。」

佃西重劃區位處科技廊帶中心，交通便捷，可快速連結南科、台南產業園區及台南市中心，形成「金三角」生活圈。何世昌強調，高科技人才購屋重視交通與生活環境品質，佃西重劃區屬於低密度開發，具備水岸景觀、綠地及完善學區規劃，打造宜居環境，成為科技人才理想居住選擇。 親民價格與宜居環境的結合，為科技人才提供更多元選擇，也預示佃西重劃區的顯著發展潛力。

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼佃西重劃區位處科技廊帶中心，快速連結南科、台南產業園區與市中心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

泰嘉開發「希望の翼」建案位於佃西重劃區核心，針對科技人才需求規劃21至37坪的2至3房產品，滿足首購家庭需求。低建蔽率、高綠覆率設計，營造舒適宜居環境；更配備送餐機器人、智能報修系統及24小時物業管理等智能化設施，提升居住便利性與安全性。「希望の翼」專案經理趙子喬表示：「建案距離台南市中心僅需約8-10分鐘車程，到南科也只要約15-20分鐘。」 社區保留千坪綠園，打造「樹比車多」的宜居環境，並推出訂簽18萬起的付款優惠，降低首購族購屋門檻。

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼泰嘉開發「希望の翼」建案位於佃西重劃區核心，低建蔽率、高綠覆率設計，針對科技人才需求規劃21至37坪的2至3房產品。（圖／記者謝婷婷攝）

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

台南房市在AI產業浪潮推動下展現多元發展態勢。高科技產業聚落效應帶動區域房價快速增長，而佃西重劃區憑藉宜居環境與親民價格，將持續吸引科技人才，成為台南房市新亮點。

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼「希望の翼」鄰近學區，周邊擁有水岸景觀、綠地完善規劃，打造宜居環境，成為科技人才理想居住選擇。（圖／記者謝婷婷攝）

▲AI與半導體產業核心生活圈　「希望之翼」開啟宜居新篇章 。（圖／記者謝婷婷攝）

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關鍵字：台南AI產業佃西重劃區宜居環境科技人才

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