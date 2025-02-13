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他在監獄焚化爐附近催生豪墅　大立光林家、瓶蓋王都是客戶

▲陳志聲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

人人都想住別墅，富豪也不例外，陳志聲專為富豪客製豪墅，不管想蓋防空洞或金庫密室，他都使命必達。陳志聲原是資訊工程師，為幫朋友才意外跨入房地產，憑超強邏輯購地，在台中7期還荒煙蔓草時就插旗，被同業笑是傻瓜。

921地震讓他膽顫心驚，決定棄大樓專做透天厝、被封「7期別墅王」，接著跌破眾人眼鏡，把有監獄、墳墓的大肚山翻轉成住滿上市櫃公司老闆的富豪村。

今年他與味丹集團合推頭嵙山「國際台中會」，首波6千坪10戶，接待中心還沒蓋就被訂光，總是比人看得遠的豪墅王，只會創造先機。

一到中部最大富豪聚落預售建案「國際台中會」在頭嵙山的接待中心，人還未坐定，負責銷售、設計規劃的精湛建設董事長陳志聲即以空拍機開啟介紹，透過一旁百吋螢幕隨即能俯瞰四周遼闊山林，「空拍機現在飛到我們正上方，要賣的是臨路這邊的地。」

今年7月陳志聲（左）與味丹旗下萬寶資產管理董事長楊正（右）共同宣布，將合作推出中部最大富豪聚落預售案「國際台中會」。

▲今年7月陳志聲（左）與味丹旗下萬寶資產管理董事長楊正（右）共同宣布，將合作推出中部最大富豪聚落預售案「國際台中會」。

在這裡，買房無樣品屋、建築模型和格局圖可供參考，只有5間豪華客廳，「因為每個單位都是客製化，接待中心只是要傾聽客戶想要的。」陳志聲在7月為此案舉辦公布酒會，那時接待中心還未興建，「結束後2週，第一批約6,000坪、共10個單位，全被訂光，我們也沒預期會這麼熱烈。」

61歲的陳志聲被封為「豪墅王」，專做客製化別墅，謙遜重禮的他初見記者就能記住名字，擅長洞察先機，他自喻為動作敏捷的豹，總能搶先發掘別人不看好的地段。他是首批進入台中七期推案的建商，也將沒人敢去的大肚山荒地翻轉為豪墅寶地，更在台中單元一重劃區尚未重劃時，就買入臨台灣大道近千坪土地，客戶多是身家百億以上的上市櫃公司大老闆，如光學鏡頭王大立光林家、鞋王寶成蔡家、瓶蓋王宏全曹家、汽車零組件王全興吳家等。

精湛建設第一個破億元別墅案為台中7期的「精湛精湛」，當時吸引許多上市櫃公司大老闆買屋。（翻攝官網）

▲精湛建設第一個破億元別墅案為台中7期的「精湛精湛」，當時吸引許多上市櫃公司大老闆買屋。

不同於一般大型建商，精湛推案量不多，平均年營收近2億元，但每次推案必定是豪宅界最大話題。今年他與食品大廠味丹集團合作，在頭嵙山台中國際高爾夫球場旁打造富豪聚落「國際台中會」，占地20公頃，最小地坪250坪起跳，由味丹提供土地，精湛負責銷售和客製化設計建物，總銷量逾100億元，為低密度、高綠覆的豪墅天花板。聚落內不用下山、5分鐘車程就可到高球場、五星級飯店雲品進駐的高級宴會廳、米其林餐廳和溫泉Villa，陳志聲要為豪宅客打造頂級生活圈。

「國際台中會」將打造富豪聚落，出售地坪250坪起跳，以空拍圖示意預售的土地面積。

▲「國際台中會」將打造富豪聚落，出售地坪250坪起跳，以空拍圖示意預售的土地面積。

陳志聲坦言，味丹10幾年前就曾找他規劃頭嵙山，「當時我沒答應，因為那時台中的發展沒有往這邊，今年時機真的到了，全世界擁有這些條件的地方一定是最頂級住宅，所以我要求味丹2個條件，一是國際飯店雲品要進來，二是一定要在2座山之間做連通道路。」

陳志聲能有底氣要求味丹，甚至讓旗下就有建設公司的寶成老闆住進他蓋的別墅，並請他客製企業總部「寶元紀」大樓，關鍵在於他願犧牲利潤，專做一般建商不願做的客製化，「客製時間拖比較久，花的心思比較多，每個人需求五花八門，誰願意做？但只要客人說出願望，我做得到一定幫他實現。」

蓋豪宅，陳志聲和客人談的不是價錢，「頂級客擁有事業、財富，他們聊的，是夢想。」他舉例，有客人喜歡泡日式大澡堂，「浴缸放一次水兩噸，早晚各放一次，所以水塔要10噸大，熱水系統一定要夠，我特地幫他申請工業電。」他曾幫客人打造1間5坪大的密室保險櫃專放現金，也有客人擔心台海戰爭，客製一間能待10天不缺水電還可空氣對流的安全屋，甚至有房子蓋好了，客人聽了風水師建議，要求大門方向移50公分，陳志聲二話不說敲牆重做。

任務越艱難，越能展現客製化的價值，陳志聲也越有成就感，他如何在別人不看好的地蓋出富豪最愛的別墅？詳細報導請點入：https://www.mirrormedia.mg/story/20241213bus001


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