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昔股王「大光家林家」他蓋的！　親揭4大招運擺設

有「豪墅王」之稱的陳志聲介紹自家門口庭院，一定有青松、梅樹和桂花。

▲有「豪墅王」之稱的陳志聲介紹自家門口庭院，一定有青松、梅樹和桂花。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擅長客製化、打造豪墅的精湛建設董事長幫過無數百億身家富豪蓋夢想屋，見過許多豪宅風水，他統整出易招好運的風水擺設，無私公開。

61歲的陳志聲被封為「豪墅王」，專做客製化別墅，他擅長洞察先機，自喻為動作敏捷的豹，總能搶先發掘別人不看好的地段。他是首批進入台中七期推案的建商，也將沒人敢去的大肚山荒地翻轉為豪墅寶地，更在台中單元一重劃區尚未重劃時，就買入臨台灣大道近千坪土地，客戶多是身家百億以上的上市櫃公司大老闆，如光學鏡頭王大立光林家、鞋王寶成蔡家、瓶蓋王宏全曹家、汽車零組件王全興吳家等。

今年他與食品大廠味丹集團合作，在頭嵙山台中國際高爾夫球場旁打造富豪聚落「國際台中會」，占地20公頃，最小地坪250坪起跳，由味丹提供土地，精湛負責銷售和客製化設計建物，總銷量逾100億元，為低密度、高綠覆的豪墅天花板。

站在「國際台中會」接待中心，他指著對面山頭介紹：「我講一下這個地方的陽宅風水，對面是一座眉毛山，你看到兩邊有稜線，中間凹洞，左邊像扶手，風水老師來講，他像一把龍椅，所以住在這邊，有那座山靠，它是非常棒的風水寶地。」

他也坦言，客人看地或規劃房屋設計，都會帶風水師給建議，「我們一定是挑好的地方，氣場各方面很不錯的，就像我們有個客戶，住在台中這10年，股價從一股800塊到2,000多，我們覺得與有榮焉。」

陳志聲專蓋豪墅，因此特別重視地理位置與風水。

▲陳志聲專蓋豪墅，因此特別重視地理位置與風水。

蓋過無數豪墅的他，也歸納出一套風水妙招，不吝嗇公開，「人生追求什麼？輕鬆、沒事、貴人，家有橫財。」他帶記者到辦公室和他自宅門口參觀，「所以我門口一定有青松（諧音青松），梅花樹（諧音沒事）和桂花（象徵貴人），家有橫財，橫的木材桌。」讓大老闆深信的豪宅風水學，其實不難上手，不妨趁年前嘗試擺放，帶來家宅新氣象。

陳志聲的家中或辦公室一定有木材桌，代表家有橫財。

▲陳志聲的家中或辦公室一定有木材桌，代表家有橫財。


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