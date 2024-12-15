搭電梯遇「鄰居買100吋電視」他PO現場照！網驚：以為在裝門

▲師傅們正在搬運100吋的電視。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

大螢幕電視越來越受到歡迎，不過居然有人在家裝「100吋」電視，一名網友準備搭電梯時，正好遇到師傅在搬一台100吋的超大電視，場面壯觀得就像在裝門一樣，花費5個人力才順利完成。貼文曝光，網友們驚呼，「我們家85吋已經覺得很大了，100感覺超過癮欸」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，在等電梯時，發現有許多人在搬運一台100吋的電視，這個壯觀的景象讓他忍不住拿出手機記錄下來。原PO透露，搬運過程總共動用了5個人來協助拆包裝、移動和搬運到電梯，「好驚人的畫面」。

貼文曝光，掀起網友討論，「還以為在搬門板」、「房子愈買愈小，電視愈買愈大」、「看電視的時候，還要一直轉頭才能看全部，好累喔」、「現在的電視機壽命越來越短，沒幾年後你會看到它又從電梯裡搬出來」、「電梯門沒高220（公分），一律建議不要購買 」、「一樣100吋，電梯進不去我老公搬上24樓」。

有專業網友認出，電視可能是小米的「Xiaomi 智慧顯示器 MAX 2025 100型」，售價為新台幣79,995元。這款電視擁有超大的4K螢幕，採用QLED技術，並具備144Hz的螢幕更新頻率，其最大的賣點就是寬廣的100吋大螢幕。