美房貸利率降！　再融資申請周增幅飆27%

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率上周再度下滑，儘管降幅不大，但足以吸引現有屋主尋求節省利息支出。根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的季節性調整指數顯示，房貸申請總需求量較前一周增加5.4%，主要受到再融資申請激增的推動。

30年期固定利率抵押貸款（符合金額上限766,550美元或以下）的平均合同利率下降至6.67%，低於前一周的6.69%，貸款點數（包括貸款手續費）從0.67下降至0.66，適用於支付20%首付的貸款。這是利率連續第三周下降。

再融資申請量周增幅高達27%，較去年同期增長42%。雖然百分比看似巨大，但基數仍然相對較小。大多數現有貸款持有者的房貸利率遠低於目前的市場利率。在2020年至2022年上半年期間，房貸利率低於4%。相比去年同期，上周房貸利率低40個基點。

再融資在房貸申請總量中的占比從前一周的38.7%升至46.8%。相較之下，購房貸款申請量則下降4%，但仍比去年同期高出4%。過去幾周，隨著市場上的房屋庫存逐漸增加，購房需求有所回升。

MBA經濟學家喬爾·坎（Joel Kan）在新聞稿中表示：「購房申請量相對穩健，過去三個月內除了有一周外，其餘各周均呈現年增長。除了利率下降外，購房活動也受到穩定住房需求及許多市場逐漸增長的庫存支持。」

然而，本周一根據《Mortgage News Daily》的調查，房貸利率已回升10個基點，幾乎抹平了上周的降幅。本周三發布的消費者物價指數（CPI）將可能成為影響利率波動的關鍵。

《Mortgage News Daily》首席運營官馬修·格雷厄姆（Matthew Graham）指出：「毫無疑問，本周三上午的CPI數據是聯邦儲備理事會（Fed）下周決定是否降息前的重要參考依據。如果數據與預測有較大差異，市場反應可能劇烈。」