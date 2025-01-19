住高級公寓卻變民宿　女公開28秒影片抱怨：感覺沒有隱私

▲公寓游泳池一到假日就擠滿陌生遊客，讓女子直呼「即使是在自己家裡也感覺沒有隱私」 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子平時住在高級公寓，公寓有附設游泳池，但因為有業者把此處房子改裝成民宿出租，導致公寓游泳池一到假日就擠滿陌生遊客，讓她直呼「天哪，即使是在自己家裡也感覺沒有隱私」。她把游泳池擠滿人的畫面公開在網路上，引發討論。

星洲網報導，女子拍攝的28秒影片可見公寓附設的是戶外游泳池，放眼望去，附近都是高樓大廈，泳池淺水區以及旁邊休憩區有多個白色躺椅，也有許多大人小孩來到泳池放鬆玩樂。只不過這一幕讓女子感到毫無隱私可言，當她把影片上傳到社群媒體之後引發討論。

部分網友並不認同女子的看法，稱女子這樣相當不體諒人，「大姐，妳買的是房子，不是游泳池」、「下次自己買塊地，挖一個自己的游泳池，然後在裡面泡到感覺痠痛也不會有人打擾妳」。

不過也有人認為，因為有越來越多屋主把房子裝修成民宿開放出租，這才發生女子所面對的狀況，「若是買了公寓式房子，你就會知道這位大姐的感受，屋主買了房子就有權使用公寓所有設施，但如果有屋主把公寓當成民宿出租，租客就有權享受公寓設施」。

還有人說，「就我個人而言，我不喜歡自己住的地方出現許多外來人，因為他們之中大多數的人都不願遵守公寓條約」、「有些公寓管理單位嚴禁屋主把房子改裝成民宿，公寓管理費並不便宜，每月大約400令吉（約新台幣3136元），假如管理不嚴格的話，就會有更多人租住在這，因為可以看見吉隆坡雙峰塔，風景非常美」。