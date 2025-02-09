女租客「偽造簽名」！推薦社區管委候選人　房東發現氣炸報警

▲租客鄭女偽造房東簽名推薦鄒女為社區管理員候選人。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名鄭姓女子103年間向林姓女房東承租某社區15樓居住，但鄭女卻於112年間受人所託，偽造房東簽名簽下「管理委員推薦單」，推舉另名鄒姓女子為社區管理員候選人，後房東林女發覺後憤而報警處理。基隆地院法官審酌後，依偽造私文書判處鄭女有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，鄭女與林女為租客、房東關係，鄭女明知社區管理委員會區分所有權人會議，應由區分所有權人始有資格推薦管理委員及列席，但鄭女竟於112年12月下午受鄒女所託，為使鄒女成為管委候選人，竟於住處在「管理委員推薦單」上偽造房東林女簽名，表徵林女有意推舉鄒女擔任社區管委，再由鄒女將推薦單交至社區管理委員會彙整。林女發覺自己簽名遭偽造後，憤而報警處理，全案因此曝光。

基隆地院法官審酌，鄭女於警詢時對於犯行坦承不諱，考量鄭女行為足以損害社區區分所有權人會議之正確性，惟其已坦承犯行，已知己行惟不當，並對房東表示歉意，犯後態度良好，兼衡鄭女過去未有刑案紀錄，其自述自己不諳法律，一時思慮欠周，才會觸法；法官認為鄭女已知所警惕，無再犯之虞，因此依偽造私文書判處鄭女有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。