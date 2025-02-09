ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

女租客「偽造簽名」！推薦社區管委候選人　房東發現氣炸報警

▲▼豪宅,社區,買房,透天。（圖／Pixabay）

▲租客鄭女偽造房東簽名推薦鄒女為社區管理員候選人。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名鄭姓女子103年間向林姓女房東承租某社區15樓居住，但鄭女卻於112年間受人所託，偽造房東簽名簽下「管理委員推薦單」，推舉另名鄒姓女子為社區管理員候選人，後房東林女發覺後憤而報警處理。基隆地院法官審酌後，依偽造私文書判處鄭女有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，鄭女與林女為租客、房東關係，鄭女明知社區管理委員會區分所有權人會議，應由區分所有權人始有資格推薦管理委員及列席，但鄭女竟於112年12月下午受鄒女所託，為使鄒女成為管委候選人，竟於住處在「管理委員推薦單」上偽造房東林女簽名，表徵林女有意推舉鄒女擔任社區管委，再由鄒女將推薦單交至社區管理委員會彙整。林女發覺自己簽名遭偽造後，憤而報警處理，全案因此曝光。

基隆地院法官審酌，鄭女於警詢時對於犯行坦承不諱，考量鄭女行為足以損害社區區分所有權人會議之正確性，惟其已坦承犯行，已知己行惟不當，並對房東表示歉意，犯後態度良好，兼衡鄭女過去未有刑案紀錄，其自述自己不諳法律，一時思慮欠周，才會觸法；法官認為鄭女已知所警惕，無再犯之虞，因此依偽造私文書判處鄭女有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

關鍵字：房東房產雲社區管委會

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

女租客「偽造簽名」！推薦社區管委候選人　房東發現氣炸報警

基隆一名鄭姓女子103年間向林姓女房東承租某社區15樓居住，但鄭女卻於112年間受人所託，偽造房東簽名簽下「管理委員推薦單」，推舉另名鄒姓女子為社區管理員候選人，後房東林女發覺後憤而報警處理。基隆地院法官審酌後，依偽造私文書判處鄭女有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

7小時前

網紅遭爆是「地獄房客」欠20萬租金水電　留滿屋子垃圾人間蒸發

馬來西亞一名女子控訴，女網紅蘇茜公主（或稱粉紅阿姨）是地獄房客，租屋不到一年就把房子弄得像鬼屋，門口雜草叢生，拖欠的租金與水電費用逾3萬令吉（約新台幣23.7萬元），一度鬧失聯，最後甚至默默搬走，留下一屋子垃圾人間蒸發，讓她氣得在社群平台發文，呼籲其他屋主要避雷。

8小時前

嘉南狂震！建物震損...　內政部：參照0403地震提供租金補貼

0121地震造成嘉義、台南等地建物受損。內政部長劉世芳說，參考花蓮0403地震處理方式，以每戶每月依實際居住人數提供新台幣8000元至1萬8000元租金補貼，並提供重建（購）與修繕貸款利息補貼，將專案提請行政院同意。

8小時前

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來「狂開罰單」　網笑：住戶太白目

很多人認為社區保全是一份爽缺，不過其實這份工作需要時刻保持警覺和責任心。就有一名網友表示，自己因保全執行職責過於嚴格，引發住戶強烈不滿，甚至成為社區管委會討論的焦點，讓他相當感慨，「當精實保全真累」，打算回老本業去。貼文曝光，許多網友卻笑翻大讚他「有原則」，還有一票網友說「我們社區需要你！」

9小時前

房仲：2024年新案均價　基隆漲35%最高、剩5縣市2字頭

住商機構7日表示，去年上半年房市熱，直到9月央行祭出第7波信用管制，使房市急凍。不過觀察2024年整年度實價登錄，盤整各縣市預售案平均成交單價，以漲幅來看，基隆市年漲幅35%最多；另外全台新案售價2字頭僅剩5縣市，包括宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、雲林縣和屏東縣。

9小時前

買房後請親友來嗎？ 過來人都搖頭：低調最好

晉升「有殼一族」是一件喜事，不少民眾買房後會邀請親朋好友到家做客，但就有人好奇，有必要一定要告訴親友、或是邀請到家裡嗎？對此許多網友卻都指出，低調才是上策，「只有自己爸媽才會真心希望你過的好，其他都是表面的」、「這年頭低調點才是王道！」

11小時前

居家「常見3煞」恐漏財、脾氣差！　專家教趨吉避凶化解術

新的一年到來，如何透過居家裝潢開運？裝修媒合平台狸樂聚指出，居家常見且應避免的3種煞分別為，穿堂煞、對門煞、壓樑煞，在居住上較會產生空氣不流通、人員不易進出，甚至造成心理壓力、隱私度不足等缺點，狸樂聚提供裝修擺飾錦囊妙招，建議不論是正打算裝修、未來有裝修計畫，或是房屋早已裝潢好的民眾，可檢視居家風水，達到趨吉避凶效果。

11小時前

「買房附車位」是標配？他憂難脫手　專家曝1招：可以彌補

民眾購買社區大樓房子，通常會考慮買個停車位以方便停車，一名網友表示，6年前購入一間台中市區的房子，屋齡大約6年，3房2廳，大約700萬元，因為當時沒有車位的需求，因此沒有買車位，現在想換房子，擔心沒車位會不會很難脫手？對此，信義房屋專家表示，一定有影響，但有1招可以解決。

11小時前

廚房電器擠爆！　網問：炊飯器收納櫃真的有用嗎？

房價高漲，民眾購屋坪數愈來愈小，連帶廚房空間也縮水，想要讓坪數收納有限的小廚房發揮到最大效率，有網友上網問，「該不該入手炊飯器收納櫃？」透露之前一直煩惱廚房檯面阿雜，小空間放滿電器，但又擔心是否多層架就能解決收納問題，到底要不要入手？

11小時前

婆婆逼賣「娘家蛋黃區房」老公竟支持！她心寒想離婚　律師神解

一位媳婦近日心寒表示，婆婆要求她賣掉台北蛋黃區的娘家房產，搬到中壢以便靠近婆家，並與丈夫共同持有新房，而這番話獲得丈夫支持，讓她感到不解與失望，甚至萌生離婚念頭。對此，律師蘇家宏直言，「不必為了男生的無腦而生氣，要為無法控制全局而擔心。」

12小時前

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來..

2024全台新建案均價　剩5縣..

頭份新案成交價破6字頭　苗栗房..

豐原回憶「興農牛莊」半價賣掉了..

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門..

全台急凍！開暖氣「少1步驟」暖..

網紅遭爆是地獄房客　留滿屋垃圾..

租客「偽造簽名」推薦社區管委候..

買房後請親友來嗎？ 過來人都搖..

學歷低又不美「單身女閃嫁工程師..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租客「偽造簽名」推薦社區管委候..

網紅遭爆是地獄房客　留滿屋垃圾..

嘉南建物震損　內政部：參照04..

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來..

2024全台新建案均價　剩5縣..

買房後請親友來嗎？ 過來人都搖..

居家「常見3煞」恐漏財、脾氣差..

「買房附車位」難脫手？　專家曝..

廚房電器擠爆！　網問：炊飯器收..

婆婆逼賣「娘家蛋黃區房」老公竟..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366