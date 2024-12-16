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冷氣團強襲！台電教「暖被3神招」不用插電：睡前先放水龜

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲睡覺示意圖。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫轉冷，預估最低溫出現周四清晨，北部及東北部低溫12度，局部空曠地區可能有10度低溫。對此，台電教民眾3招「不插電暖被」，讓大家安全地抵禦寒流。

台電在官網表示，天氣冷只想鑽進被窩裡發懶，但手冷腳冷在棉被裡還是好冷，要是使用電熱毯、電暖器又怕耗電，因此教大家3招來暖被。

第一，睡前搖晃棉被：
搖一搖棉被可以使棉被內膽舒張，更蓬鬆的棉被蓋起來更保暖，棉被也要適時曬一曬保持乾燥喔。

第二，床墊上鋪毛毯：
毛茸茸的那一面要貼身，毛毯可以鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失；毛茸茸的毛毯貼身蓋，舒服又保暖。

第三，棉被裡放熱水袋或不鏽鋼水龜：
睡前煮一壺熱水，倒進熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裡暖被，熱水袋或水龜都能一直重複使用，不插電又環保。

台電提醒，使用熱水袋和水龜都要留意避免「低溫燙傷」。

冷氣團又來襲 這樣的天氣只想鑽進被窩裡發懶啊~ 但是手冷腳冷在棉被裡還是好冷???? 用電熱毯、電暖器又怕耗電???? 小編提供不用電蓋暖被3招 一起來暖被暖起來~~ 1⃣睡前搖晃棉被 搖一搖棉被可以使棉被內膽舒張 更蓬鬆的棉被蓋起來更保暖 棉被也要...

台電電力粉絲團發佈於 2023年3月3日 星期五

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關鍵字：寒流台電保暖暖被氣溫

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