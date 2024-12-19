新北一坪100萬是瘋了！顏炳立：年輕人不懂房市有春夏秋冬

▲新北房價漲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／彭蕙珍／今周刊

房市在2024年6~7月來到高點，下半年因央行打房，房市量縮。戴德梁行董事總經理顏炳立表示，2025年台北市房價不會跌，不用擔心，而蛋白區因量、價、買氣創新高，成為「妖市、妖產品、妖價」，房價面臨拋售壓力，房價肯定下修，但不至於跌破持有成本。

至於央行會不會有第8波打房？他認為，只要以下3個紅線沒有越過，就不會有第8波。一是銀行落實放審，不集中不動產；二是讓首購順利取得貸款；三是反轉民眾對房價上漲的預期。

對於2025年，他看好商辦，「辦公室沒有被打，蛋黃區辦公室房價上漲，CP值高，新舊都可以買，我認為會上漲。」

顏炳立周日（12/15）應台灣傳統基金會邀請，舉辦「2025龍蛇爭鋒，房市還可以再投資嗎？」專題演講。他指出，他從事房地產已經40年，買的第一間房子在烏來，因房價便宜，「住在那裡是入夜一定淒涼，有點收入後移民到台北市。」

雖然在外商工作，每天開著一台Honda車來台北市上班，「我永遠記得困苦的日子。」他強調：「一個人想要改變生活就要投資，一是買房地產，二是金融商品。」

「房子從外圍買到市區，由小換大。」因華人太愛房地產，因此，房子不是住宅，而是商品，「台灣房地產這麼熱就是因為它是商品，很多人靠房地產致富。」

低利率支撐 持有者不會賠售

他表示，2023年房地產應該要跌，因為年底的選舉以及新青安政策，造成房市熱絡，「新北市房價一坪站上100萬，我認為瘋了。」

尤其年輕人，不知道房地產有春夏秋冬，「一出來就是夏天，政府給利多，又是很長的夏天，幾乎忘了房地產有冬天。房地產為什麼這次買氣斷崖式的下降？夏天結束，直接冬天。」

但他認為，房價也不會跌，希望持有者賠錢賣，也不會，因為房貸利率仍低，「整體房價不會跌破持有成本。為什麼？因為利息不高，央行總裁還沒有拉利息，台灣的政府也不會讓建商倒，這會影響到人心，造成人心動盪。」「想等到2025年房價打7折再買，卡早睏！」

2025年買氣降 川普不會影響房地產

對2025年各類產品的預測，顏炳立指出，土地市場仍有溫度，只是溫度停留在合理低價位，豪宅市場仍有溫度，溫度停在合理成交價上下5%，蛋白區房價仍停留在過去成交價上下10%。

他認為，2025年上半年房市買氣降，量增、價等跌；前3季持有者在看破漲勢，與獲利減少中拔河；第4季持有者會成交，獲利在10~15%。

至於美國總統川普上任後是否會影響台灣房市？他強調：「川普會影響台灣經濟，不會影響台灣房地產，因為外資、陸資不會進來台灣買房。」

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