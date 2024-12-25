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美房市持續高漲　專家預測2025年前景5重點

▲紐約布魯克林街景。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國房價仍高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國房市持續呈現高價態勢，無論是購房還是租房，成本依舊不低。根據美國人口普查局最新數據，2024年10月美國單戶住宅的中位銷售價格達43萬7,300美元（約新台幣1417萬元），較9月的42萬6,800美元（約新台幣1415萬元）有所上升。同時，根據線上房地產仲介公司Redfin的數據，全美中位租金價格為1,619美元（約新台幣5.2萬元），與去年同期幾乎持平，較11月微跌0.6%。

對美國於2025年的房市前景，Redfin首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）指出，若房市要崩盤，早就應該崩盤了，顯示即便利率大幅上升，房市依然展現出韌性。多位經濟學家則對2025年房市提出以下五大預測。

首先，房價漲幅將回歸疫情前水準。Redfin預估，2025年美國房價中位數年增幅將達4%，與今年下半年趨勢相符。這一增速相較於2020年疫情初期的激增屬於「正常化」。不過，房價增幅也可能因經濟政策變動而有所波動。例如，若當選總統川普執行經濟政策，如提高進口商品關稅或大規模遣返外籍勞工，可能推高建築成本，進一步抑制新屋供應，房價也將上漲。

其次，租金價格將趨於穩定，租客議價空間增加。Redfin預測，2025年全美中位租金價格將保持平穩，隨著新出租房供應增加，租客將有更多與房東議價的機會。目前已有部分地區出現房東提供租金優惠、免費停車位等折扣情況。不過，租金市場的表現仍將取決於當地供需情況，例如德州奧斯汀因新建多戶住宅供應大增，租金年減2.9%，而供應緊張的紐約市、華盛頓特區等地區，租金年增幅則達5%。

第三，2025年房貸利率將呈現「波動」趨勢。Redfin預估，2025年美國房貸利率平均將維持在6.8%左右，若經濟放緩，利率可能進一步下降至低6%區間。然而，專家預期房貸利率將受政策影響而出現波動，包括可能的稅改與關稅政策，將推高通膨並導致利率攀升。此外，美聯儲的利率決策仍是市場關注的焦點。

第四，房屋銷售量將較2024年增加。Redfin預計，2025年房屋銷售量將達到400萬戶，較2024年增長2%至9%。隨著買賣雙方需求的釋放，預計更多民眾將入市交易。不過，競爭程度預計不會像前幾年那樣激烈，主要受保險費和房產稅上漲等可負擔性因素影響。

最後，氣候風險將進一步影響房價表現。Redfin指出，受極端天氣與自然災害風險影響，佛羅里達州沿海地區、加州及德州部分地區房價增長將受到抑制。此外，這些地區的房屋保險成本偏高，購房者也需面臨維修及保養成本上升的挑戰。

總體而言，2025年的美國房市預計將呈現平穩增長，但受政策變動、經濟前景及氣候風險等因素影響，市場仍可能出現一定波動。

關鍵字：房市美國北美要聞

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