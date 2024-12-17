搶攻台積商機　楠梓站前商圈狂開500坪↑大店

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄廠2025年即將量產，瞄準科技人商機，車程約10分鐘的楠梓站前商圈，不但近年房市交易強強滾，店面租賃市場熱度也升溫，近期不少指標連鎖店，像是夾娃娃機、健身房、寵物店紛插旗，租金也創歷史新高。信義房屋專家表示，搶先卡位意味濃。

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▲台積電高雄廠2025年即將量產，車程約10分鐘的楠梓站前商圈，店面租賃市場熱度也升溫。（圖／記者張雅雲攝）

▲楠梓站前商圈Q4新開幕的店家都屬於大型店面，從早到晚都有人潮。（圖／記者張雅雲攝）

楠梓火車站前商圈為楠梓早期發展商圈，商業機能發達，火車站前的建楠路有各大連鎖品牌如麥當勞、肯德基、屈臣氏、康是美等各大知名品牌，附近生活機能相當成熟。

在地仲介透露，Q4新開幕的店家都屬於大型店面，租金實登均未公布，相對以往月租金頂多落在10萬元上下的區域行情，大型店面租金明顯提升。

包括「World Gym世界健身」興楠店，10月底試營運，11月開幕，建坪628.12坪，預估月租金40萬元，創今年該區租金新高。而11月底剛開幕的「魚中魚貓狗水族大賣場」，佔地達756.25坪、建坪 477.94坪，業者向台糖租地自建楠梓旗艦店，從早到晚都有人潮。

▲近期楠梓受惠台積電效應，不少大型店面、旗艦店都到興楠路插旗。（圖／記者張雅雲攝）

而「夾子園Ｘ彈珠園」楠梓航母店，該店之前分別是由寶雅居家用品、千葉火鍋承租，建坪約138坪，寶雅9月才剛撤出，立刻就有新租客進駐，目前正在裝潢中，預計12月中開幕，在地仲介預估月租金約25~30萬元。

信義房屋楠梓土庫店經理郭文淵表示，近期楠梓受惠台積電效應，不少大型店面、旗艦店都到興楠路插旗，該區屬於火車站前商圈，以交通便利為特色，鄰近中山高楠梓交流道，又有火車站、捷運站，人、車潮多。

店名 位置 開幕時間 建坪 預估租金 World Gym 世界健身 興楠路 340 號 11/6 開放全會員進場 628.12 坪 約 40 萬 魚中魚 興楠路 258 號 11/23 477.94 坪 約25~30 萬 夾子圈 興楠路 343 號 預計 12 月中開幕 138.02 坪 約 25 ~30萬

▲楠梓站前商圈Q4新開大型店面。（ETtoday製表）

郭文淵分析，該商圈以在地人為主，店面效益明顯，店面單坪月租金落在900~1300元，土地單坪月租金約1000~1200元，因站前商圈距離高鐵、台積電也都不遠，吸引不少台積電上下游廠商來該區租下店面，當成辦公室使用，不少連鎖品牌搶先卡位，連帶區域租金出現上漲，大型店面的租金總價也創新高。

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