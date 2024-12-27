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坤悅特邀BBR團隊打造聖誕私廚盛宴　住戶真情告白暖哭工作人員

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲一向以寵愛住戶聞名的上櫃建商坤悅開發（5206），在聖誕前夕特邀「法國當代BBR」，巡迴坤悅開發社區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

歲末佳節，溫馨洋溢！而一向以寵愛住戶聞名的上櫃建商坤悅開發（5206），在聖誕前夕，特邀到替許多政商名流舉辦私廚家宴的「法國當代BBR」，巡迴坤悅開發社區，用最精緻最應景的方式，陪伴住戶度過了一個難忘的聖誕節。

由法國當代BBR團隊手把手教學示範包含水果塔、蛋奶酒與烤火雞，吸引不少大小朋友同樂，住戶更驚呼「火雞也太大了吧！」，整場活動都以派對概念為主題，邊手作邊品嚐一系列的聖誕派對美食。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲美感與美味兼具的活動，是坤悅開發暗藏用心的品味。（圖／業者提供）

美感與美味兼具的活動，是坤悅開發暗藏用心的品味，而感受最深、最令人動容的莫過於坤悅住戶們真情流露的告白。據了解，在疫情前坤悅開發就已籌備多場小型活動，凝聚住戶們的向心力，而疫情後坤悅開發更是舉辦多場大大小小展演、名人講座、親子活動、夏令營、手作課程，每一次課程設計都針對住戶家庭型態的需求，也吸引坤悅粉熱情參與。

此次，許多住戶分享了入住坤悅社區後的生活點滴，表達了對坤悅開發品質與服務的肯定，以及對社區濃厚人情味的讚賞。有住戶分享了鄰里間互相幫助的溫馨故事，有人則感謝坤悅開發的細心與專業，讓他們住得安心、舒適。

在此次坤悅家族的聖誕活動中，首次購屋就選擇坤悅開發的住戶也深情告白表示：「這是我人生第一次買房，我選擇坤悅，我也是第一次來參加建設公司舉辦的活動，活動過程不僅享受親子時光，也有很多知識性的收穫。」

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▲坤悅開發的住戶深情告白。（圖／業者提供）

「活動結束後，我才深深感動坤悅的每個細節！不是活動結束就結束了，就像交屋了不只是交屋，一直有一點點小驚喜延續情緒，我也感動於我選對了建設公司，我真的很喜歡坤悅。」

這些真誠的分享，也讓現場的工作人員紅了眼眶，坤悅客服部工作人員說：「每次的活動，公司很用心，我們也都很認真準備，知道公司是真心替住戶著想，包含師資、流程都是一再討論出來的，我聽見住戶肯定，我也覺得身為坤悅的一份子，我感到很驕傲，很有成就感。」不只住戶、員工的反饋皆令人動容，體現了坤悅開發「好宅生活永續家」的理念，成功打造了一個溫馨的品牌形象。

坤悅開發替住戶的節日增添儀式感，但活動不僅是一場簡單的聖誕派對，同時也拉近了住戶之間的距離，這份真誠的回饋，將成為坤悅開發持續努力，為住戶創造美好生活的動力。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲活動過程體現了坤悅開發「以人為本」的理念，成功打造了一個溫馨的品牌形象。（圖／業者提供）

而坤悅開發連續7年拿下《台灣誠信建商》認證與113年度《國家優良建商認證標章》，不只認證了坤悅的形象與建築品質，該認證更對企業的財務、信譽、公平交易紀錄嚴格審核，在謹慎的評鑑機制下提供給消費者安心的選購指標。

隨著坤悅開發茁壯，粉絲越來越多，坤悅更著重於永續售服，除了0800客服專線、官網客服、Line@生活圈等管道，以及定期的房屋健檢，對於住戶報修更以「24小時回覆、48小時到府查驗、72小時到府維修」SOP準則，成為住戶滿意與安心的最強後盾。

關鍵字：坤悅開發聖誕活動住戶分享建設品質客戶服務

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