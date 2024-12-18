第一凶宅「錦新大樓」大地主竟是海霸王！　美女前議員家族也是

圖、文／CTWANT

隨著有「台北猛鬼大樓」稱號的西寧國宅啟動公辦都更，即將於明年進入搬遷拆除程序，「北市第一凶宅」錦新大樓也敲碗盼重生。CTWANT記者調查錦新大樓地主，除了前議員李婉鈺家族，意外發現專收不良資產、財力深不可測的海霸王集團，也是地主之一。

▲北市第一凶宅錦新大樓落成40年以來非自然死亡人數超過30人，海霸王集團以收購不良資產聞名，沒想到早在30年前時代大飯店大火後就已經買進持有。（圖／CTWANT提供，下同）

錦新大樓位於台北市中山區錦州街、新生北路二段交叉口，前身為時代大飯店，1984年曾發生嚴重火災，造成19人死亡、49人輕重傷，後來跳樓、輕生事件頻傳，大樓落成45年來，光是新聞有記載的就有30條人命，因此又有第一凶宅、猛鬼大樓稱號，與西寧國宅齊名。

就在今年9月底，錦新大樓外牆掛起斗大「我也要840容積」巨幅廣告後，容積與都更議題也受到討論。不過今年1月，李婉鈺家族才因向管委會追討「1樓通道」租金412萬元，雙方在媒體上互槓，想在都更整合上達成共識，如天方夜譚。於是都更的期盼轉向另一財力雄厚地主，知情人士向CTWANT記者透露，「其實海霸王也是持有大戶！」

經查謄本，錦新大樓2樓共有「108號2樓」與「108號2樓之1」2個門牌，「108號2樓」所有權人為德霸股份有限公司，公司負責人為莊自立，公司登記在北市大同區西寧北路62號5樓之2，也就是海霸王集團總部。莊自立為海霸王集團創辦人莊榮德的小兒子，負責管理海霸王集團台灣所有資產。

▲錦新大樓前身為時代大飯店，從歷史照片可看出，1979年開幕時相當新穎，沒想到開幕不到5年就發生致命火災。

海霸王從1991年持有錦新大樓2樓至今，持有面積約163坪。記者實地走訪，「108號2樓」目前為「迷你倉中山店」提供個人倉儲租賃。經人力銀行網站介紹，「本公司(迷你倉)由海霸王集團投資，自2010年3月開始自助式倉儲業務」。

CTWANT記者也特別拜訪錦新大樓管委會主委周朝陽，了解產權持有狀況，「這裡總共地下2層、地上14層樓，309戶，B2停車場為自然人持有，3樓以上是套房，每戶坪數約10~14坪，每戶約住2人，有些還住3、4人，所以差不多住有上千人。」

根據實價登錄，錦新大樓2023年共有31筆交易，總價大致落在300~550萬元間，每坪成交單價約落在37~54萬元。周朝陽說，大部分所有權人都是只有1戶，持有且住在這裡的約佔4成，其餘為持有人出租用。

據了解，持有最多的仍是李婉玉家族，包括B1和1樓店面及樓上部分套房，至於2樓，經周朝陽證實確實所有權人為海霸王。記者詢問社區問題多，海霸王是否曾關心，他搖搖頭，「海霸王跟社區平常沒往來，只有漏水才會找。」

海霸王集團創辦人莊榮德過去以專收不良資產聞名，家族近10多年陸續收購整合西門町商圈產權零碎的「新生報業大樓」，累計投入金額已超過20億元；2019年也以54.4億元標下「高雄85大樓」34~85樓，別人眼中不敢碰的資產，只要他看準有資產活化，或未來開發價值，收編名下絕不手軟。

▲李婉鈺(中)為前新北市議員，家族公司目前持有錦新大樓B1、1樓和多個套房，為目前錦新大樓持有最大戶。

就在李婉鈺家族和錦新大樓管委會吵得不可開交，管委會財庫捉襟見肘，都更重建又使不上力，也難怪有人想到實力雄厚，同時也有營建背景的海霸王。周朝陽說，每戶都是套房，要整合不容易。至於是否期待海霸王能協助，他回應，只要對大樓有幫助，都不排除各種可能性。

他也提到，這棟大樓也40年了，到處都有水泥石塊掉落、鋼筋外露，也怕地震有危險，希望市府重視這個問題，能協助輔導公辦都更、將容積率放大，「裡面套房只有10坪，不能1坪換1坪，沒都更意願，只好一直擺下去，等哪天又發生什麼再說了。」他認為，只要容積率能到840%，就有希望。

北市都更建商連雲建設總經理蔡漢霖表示，雖然經查土地使用分區為商四，但後面有備註「原屬商三」，代表使用項目為商四，使用強度是商三，容積則要看使用強度，所以確實容積率僅560%。以錦新大樓來說，只要申請都更，如果拿到1.5倍獎勵上限，其實就能達成容積840%。但若是爭取基準容積為840%再乘上1.5倍，就會變成超越101大樓、容積1260%的怪物。

▲錦新大樓不只有跳樓、賣淫問題，還有所有權糾紛。管委會主委周朝陽表示，李婉鈺家族向管委會追討「1樓走道」租金412萬元不成，要收回1樓電梯往社區大門的走道，今年1月還砌牆不讓通行。

不過蔡漢霖也直言，該大樓即使獎勵比照京華城也沒辦法達到1坪換1坪，住戶一定要貼錢，他認為現在因為少數免費更新成功的特例，導致積非成是，民眾都希望等著政府幫忙，忘了無論是修繕維護或者拆除重建，依然是每一個住戶的責任。

雖然每個個案狀況都不同，但蔡漢霖說，目前現行都更獎勵已經可以補助很大比例的重建經費，錢不夠，就慢慢存錢。近期也與公寓大廈管理協會一同推動「公寓大廈長期修繕計劃與收費指引」，推廣平時存錢的重要與必要性。有了這樣的觀念與做法，平時房屋能維持品質，要拆除重建時也有基金與底氣，才不會落入像高雄城中城的惡性循環。

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