竹竹苗877戶社宅　拚3年內完工！還有1924戶待開工

▲新竹市東區社宅金城安居仍待開工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／新竹、苗栗報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。竹竹苗興建中、規劃中的案數共計有10案。已經開工興建的有新竹縣湖口鄉的新湖好室、新竹市北區的中雅安居以及苗栗縣苗栗市的明駝好室。

在住都中心規劃的案件中，正在進行中的其一有2024年初開工的新竹縣湖口鄉新湖好室，規劃132戶附屬托嬰中心，套房型64戶、兩房型49戶與三房型19戶，預計將於2027年完工；第二是2023年初就開工的新竹市北區中雅安居，附屬幼兒園、日照中心，規劃638戶套房型403戶、兩房型182戶與三房型53戶，預計2026年完工；最後則是2023年初開工的苗栗縣苗栗市明駝好室，附屬日照中心，規劃107戶套房型78戶、兩房型19戶與三房型10戶，預計2026年竣工。

▲新竹市北區中雅安居預計2026年完工。（圖／國家住都中心）

除了進行中的3案，有4案是已經決標待開工的現況，包含新竹市東區743戶的建功安居、922戶的金城安居在內，還有新竹縣竹東鎮規劃90戶的東林好室與苗栗縣苗栗市規劃259戶的啟賢安居。

最後還有3案是仍在規劃中的社宅案，鄰近台鐵湖口車站的新竹縣湖口鄉信勢安居、鄰近台鐵竹東車站的新竹縣竹東鎮竹東安居，以及鄰近國道1號頭份交流道、國中國小學區走路就到的苗栗縣頭份市的蟠桃好室。