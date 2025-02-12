房客拖欠15.6萬租金　大馬政府直接「拆光房門」逼還款

▲房客拖欠高額租金，市政廳工作人員到場把屋內所有的門都拆下運走。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名公宅房客拖欠2萬令吉租金（約新台幣15.6萬元），市政廳發現後開始追款，然而歷經一年時間，此人仍舊不還錢，市政廳人員直接上門，把屋內所有房門全部拆下運走。

星洲網報導，芙蓉市政廳曾與這名房客簽訂協議，要求此人自2023年1月開始分期償還欠款，但房客並未遵守協議。後來，芙蓉市政廳在2024年11月30日發出終止協議信函給房客，並於12月12日上午展開執法行動。

依據芙蓉市政廳發布的影片，市政廳官員告訴拖欠高額租金的房客，「如果今天你不搬出來，我們就拆門」，接著工作人員直接開始拆除住處房子大門，並把家中所有的門全都拆下，搬上卡車運走。

官員指出，會在房客繳清欠款之後，才會幫忙把房門裝回去。芙蓉市長拿督馬斯里先前提到，芙蓉市政廳仍允許拖欠租金的房客暫時住在房子裡，市政廳拆除屋內所有房門，以便房客可以立即還清欠款。

馬斯里也說，芙蓉市政廳會繼續這項執法行動，確保芭蕾斯里柏丹那公宅以及羅白赤貧公宅的房客能夠按時繳付租金。

▼官員指出，會在房客繳清欠款之後，才會幫忙把房門裝回去。（圖／翻攝自星洲網）