歲末感恩平安順心　東森房屋參與安順里聖誕愛心活動

▲東森房屋北區直營店參與安順里聖誕活動，為鄉親們準備了精美禮品與趣味活動，獲得安順里里長王雪秋（右3）支持。

圖、文／東森房屋提供

東森房屋始終秉持著「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的核心理念，致力於深入社區，關懷鄰里。每當社區舉辦活動或居民有需求時，東森房屋總是不遺餘力地全力支持，展現企業社會責任。今年12月21日星期六，中和區安順里舉辦了一場熱鬧的聖誕愛心活動，東森房屋北區直營店再度主動參與，為鄉親們準備了精美禮品與趣味活動，活動現場也獲得安順里王雪秋里長全力支持，整場活動熱鬧滾滾。

東森房屋中和四號公園店洪鈞昊店長表示：「我們一直以來積極投入社區服務，這次特別為安順里聖誕活動準備了東森嚴選自營商品作為抽獎贈品，並在店內設計了有趣的襪塞糖果狂歡活動，希望大小朋友都能感受到節日的驚喜與快樂。」這些精心準備的巧思，不僅增添了活動現場的熱鬧氛圍，更讓居民在互動中感受到來自東森房屋的用心與關懷。

▲東森房屋作為生活好鄰居，除了提供專業的不動產諮詢服務，更準備了多樣精美禮品及活動與民眾同樂，共同享受聖誕佳節溫暖氣氛。

▲中和區安順里里長王雪秋希望打造安順里成為一個讓大家感受到平安順心的生活環境。

安順里里長王雪秋表示，小朋友的成長只有一次，希望溫馨的聖誕節活動，能讓里民們印象深刻，親子一起在這個時節互動，不僅帶來了歡樂，也讓大家在歲末季節感受到更多溫暖。特別是讓小朋友們熟悉我們里內的生活圈，希望打造安順里成為一個讓大家感受到平安順心的生活環境。王雪秋說，身為里長，有責任照顧里內的所有居民，因此我們舉辦過許多里民活動。我們里內滿多長輩都沒有去過美式賣場，所以我就帶著他們去逛一逛吃吃東西，帶著長輩們多出門走走運動，對身體健康特別有幫助。另外我們也舉辦親子電影欣賞活動，促進親子感情更加緊密。還有一個比較特別的活動，我們每周四下午都有瑜伽課，也感謝里內社區的支持，提供場地讓活動能順利舉辦，讓里內居民們能共享更多歡樂與笑聲。

洪鈞昊店長進一步表示，作為在地的一份子，能夠親身參與這樣的活動是我們的榮幸，未來我們也將持續用實際行動回饋鄰里。洪鈞昊說，每一棟房子不僅僅是建築物，更是一個家庭與社區的縮影，承載著居民的生活點滴與深厚情感。東森房屋一直以專業與誠信服務民眾。因為不動產交易金額較大且流程複雜，同仁在協助交易的同時，也致力於深入社區，建立居民信任感。透過此次聖誕愛心活動，東森房屋秉持深耕社區、關懷鄰里的初衷，未來將持續做為您的「生活好鄰居」，用溫暖與專業陪伴每一位居民。