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張惠妹嗨唱「搖滾區」居民又崩潰！怨若被震倒：有遠雄免費都更？

張惠妹昨晚大巨蛋開唱，再度引來周遭居民抱怨，反映家中感受到震動。（聲動娛樂提供）

▲張惠妹昨晚大巨蛋開唱，再度引來周遭居民抱怨，反映家中感受到震動。（聲動娛樂提供）

圖文／鏡週刊

天后張惠妹週末連兩天載大巨蛋開唱，首場演出就被周遭居民抱怨住處感受到搖晃，北市體育局已要求遠雄協同專業單位進行監測，但在分析數據出爐前，不會暫停大巨蛋唱跳活動。不過昨晚（22日）阿妹第二場演唱會開始後，不少附近居民再度崩潰，表示有感受到搖晃了。

針對張惠妹首場演出後的居民抱怨，曾掛保證「大巨蛋禁得起〈三天三夜〉」的遠雄巨蛋公司昨日回應，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。若主管機關對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方進行研議。北市府態度則是在分析數據出爐前，不會制定唱跳活動的禁令。

張惠妹昨晚大巨蛋開唱，再度引來周遭居民抱怨，反映家中感受到震動。（翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

▲大巨蛋附近居民感到困擾。（翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

昨日阿妹第二場演唱會開始後，陸續又有大巨蛋附近居民在臉書社團「信義區三兩事」反映家中感受到晃動，紛紛抱怨「這好誇張， 覺得這附近的有點倒楣」、「聽住在附近的家人說今天震得更嚴重」、「連續兩天了 今天更明顯」、「我家也在震。但我家位置已過仁愛路了，不可思議」、「震倒了有免費的遠雄都更？」

張惠妹昨晚大巨蛋開唱，再度引來周遭居民抱怨，反映家中感受到震動。（翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

▲居民抱怨家中感受到震動。（翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）


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