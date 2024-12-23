球迷直擊！「國民老公」落腳台南東區　買3千萬新透天

▲「台灣隊長」陳傑憲和前中信兄弟啦啦隊PS女孩綺綺結婚3年，日前綺綺公開和陳傑憲追劇的居家親密照。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

記者張雅雲／高雄報導

「台灣隊長」陳傑憲帶領中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，成為國民老公，他和前中信兄弟啦啦隊PS女孩綺綺結婚3年，日前綺綺公開和陳傑憲追劇的居家親密照，而有熱情球迷透露，台灣隊長新家位於台南東區的透天電梯別墅，總價約3000~4000萬元。

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▲有熱情球迷向《ETtoday新聞雲》透露，陳傑憲今年剛搬新家，地點靠近台南東區的台南副都心。（圖／記者張雅雲攝）

「台灣隊長」陳傑憲帶領中華隊28人在世界12強棒球賽奪冠後，風靡全台，榮登為國民老公，一舉一動都相當受外界注目。綺綺日前在Instagram發文，分享夫妻倆最近各自在收看的戲劇，並透露難得與老公陳傑憲在家的悠閒時光，最棒的事情就是享受影音串流平台的各種好片。

有熱情球迷向《ETtoday新聞雲》透露，陳傑憲目前效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊，主場就在台南，今年剛搬新家，距離原本的獅隊主場台南棒球場不遠。記者循線查訪，發現就位於台南市東區的透天電梯別墅。

▲陳傑憲目前效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊，主場就在台南市。（圖／記者張雅雲攝）

該透天別墅社區屋齡約1年，開發商在台南也相當有人氣，全案已完銷。根據實登，戶戶地坪27~38坪，成交總價落在3130~3980萬元，均價為3518萬元，社區質感佳，外觀以純白造型打造，相當吸睛。

住商不動產台南副都心加盟店東黃名煌表示，該社區鄰近東區的台南副都心，是發展成熟的市中心罕有的新重劃區，占地約100公頃，需求相當強勁。附近有崇字輩的各大商圈，生活機能相當便利，還有規劃中的台南捷運紅線與藍線等重大建設，以及未來的鐵路地下化後增設的南台南車站，完工後可望引入通勤人潮與人口紅利，帶動人口積極移入。

產品 屋齡 價格範圍 大樓 3年內 40~49萬 透天 新成屋 2200~4000萬 透天 40~50年 1000萬上下

▲陳傑憲住家周邊房價。（ETtoday製表）

清揚國際總經理謝宗澂分析，台南副都心新推案都以大樓為主，屋齡都在3年內，價格穩定上揚，根據實登，目前區域最高價為預售案「清景麟巴克禮PARK」，成交價最高達49.7萬元，逼近5字頭天花板，區域新大樓成交價也已站穩4字頭。

黃名煌表示，周邊為東區舊聚落，多為零星推案，新透天地坪約25坪，總價2200~2300萬元，若有規劃電梯，總價也要3000萬元起跳，主力為屋齡40~50年透天住家，總價約1000萬元上下，因屋主惜售，價格高掛，成交量、釋出量也不多。

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