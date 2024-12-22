65歲還在租房「一次付清2年租金」仍被拒！網曝1招：可以過很爽

▲65歲難租房？（示意圖／unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

多數房東出租房子時會篩選房客的身分，其中有一部分的人不願意接受銀髮族，一名網友表示，朋友的阿姨今年65歲了，沒有結婚，租房20年了，但最近在找新的租屋處時遇到困難，即便願意一次付清2年房租，也沒有房東答應，認為風險太高了。貼文曝光，有網友提出，可以考慮月租旅館。

有網友在PTT發文，「 65歲以後，單身不好租房嗎？」朋友的阿姨今年65歲，最近準備要退休了，手上有500萬現金，每月可以領5萬元的月退。阿姨過去20年來都是租房子生活，但近來卻不斷被拒絕，即便願意一次付清兩年的租金，房東也不接受，「房東覺得這類風險很高，例如死在家裡」。

貼文一出，網友提到，房東更傾向租給年輕人，「風險考量，真出事會影響房價」、「65還好，但如果看起來有大病，被拒絕機率就高」、「現實就是租給年輕力壯的，房東省很多麻煩」、「我是房東不會租」、「我寧可空屋也不租65歲以上老人，要是他住10年了開始失智怎麼辦？不可能這時趕他走」。

還有網友指出，有存款500萬+月退5萬，不用擔心，「有錢哪怕租不到，月退5萬都可以住渡假村了」、「她可以買郊區套房阿」。還有網友建議可以考慮旅館月租，「旅館月租，聽過好幾間才一萬多，還有三萬多可以吃喝看醫生超爽，不用煩惱房間水電燈泡壞了或漏水要修繕」、「去旅館月租？旅館沒在怕房間死人掉房價，房租一定比長照村便宜，又有人打掃」、「去旅館月租？房租一定比長照村便宜，又有人打掃」、「住旅館是個選項，但不是理想居地」