21歲男「1：1還原蠟筆小新之家」！背債1300萬：要再蓋雙葉幼兒園

▲大陸20多歲的青年熱愛蠟筆小新，在家鄉1：1還原蠟筆小新之家。（圖／翻攝抖音／蠟筆小新之家（小白監工版））



記者柯振中／綜合報導

動畫《蠟筆小新》在世界各地相當受到歡迎，至今仍有許多死忠粉絲。大陸浙江湖州年僅21歲的沈姓男子從小就喜愛蠟筆小新，大學畢業後回到家鄉，突然萌生「打造蠟筆小新之家」的想法，於是決定動手施行，雖然至今已負債300萬元（人民幣，下同，約新台幣1,341萬元），但房屋的外觀曝光，仍舊讓許多網友驚呆。

綜合陸媒報導，沈男從小就喜愛《蠟筆小新》動畫，近年大學剛畢業，回到家鄉以後，突然萌生了「打造蠟筆小新之家」的想法，於是將這種想法告訴了母親。

沈男說，母親對於他的想法感到不解，因為在母親的年代，比較紅的動畫是哆啦A夢，但母親仍舊大力支持他，給予了無條件的幫助，以及一筆啟動資金。

▲▼大陸20多歲的青年熱愛蠟筆小新，在家鄉1：1還原蠟筆小新之家。（圖／翻攝抖音／蠟筆小新之家（小白監工版））



隨著工程進行，沈男背上了龐大的債務，至今已經累計至300萬元（約新台幣1,341萬元），不過外觀已經初具雛形，與動畫中的野原家相當類似，無論是建築主體、圍牆或是庭院中的樹，都模仿的相當逼真。

不少大陸網友為此驚呆，不斷出言詢問，「要不要再建一棟胯下痛公寓」、「旁邊沒鄰居、沒房子，沒感覺，建議建造一條春日部街」、「好希望也有人做個櫻桃小丸子之家。」

沈男對此表示，他的終極夢想，是將整個春日部小鎮一比一還原，但要先等到蠟筆小新之家完成、能夠稍微回本以後，才能繼續下一步建築，蓋出一棟雙葉幼兒園。對於網友詢問完工日期，沈男則回應，元旦前應該能夠完成。