營造黑馬首進重劃區　砸10億收水湳會展中心旁土地

▲水湳經貿園區過去相對少人關注的生態段土地，近期除了陸續出現推案外，土地交易也受到注目。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

開發商取地困難，根據最新實價資訊，水湳生態段、國際會展中心旁約1126坪土地，3~8月分批以總價約10.09億元交易成功，為2024年生態段單總價最高的交易，換算土地單價落在90萬元，經查買家為台中營造黑馬麗晨建設相關企業。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

水湳經貿園區過去相對少人關注的生態段土地，近期除了陸續出現推案外，土地交易也受到注目，根據最新實價資訊，水湳生態段、國際會展中心旁約1126坪土地，分批以總價約10.09億元交易成功，為2024年生態段單總價最高的交易，換算土地單價落在90萬元。

▲台中營造黑馬麗晨建設相關企業砸7.7億元買進水湳。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，購地補庫存的為台中建商麗晨建設相關企業。據了解，麗晨除近期推出的「麗晨片片山閑」外，土地庫存範圍包括七期府會園道、科博館生活圈、七期南側、五期、八期，預計明年將有3案同時亮相，合計總銷上看200億元，特別是「麗晨府會園道案」，為府會園道最後一塊住宅新案。

對此，台中建築經營協會資訊主委白洪章表示：「過去生態段比較少人關注，2、3年平均土地單價落在68~70萬元，隨著建設慢慢成形地價也起來，尤其明年會展中心、綠美圖都會落成營運，不少建設公司也很看好。」

白洪章說：「麗晨建設選地也滿不錯，雖然是首度進入重劃區，以近期品牌來說該公司佈局變得比較廣泛，畢竟水湳經貿園區地價高需要知名品牌才會想要選進，不過以生態段來說目前推案也算少數，包含時代、誠真、帝璟、浩瀚、漢宇等都有佈局。」

▲麗晨建設品牌建立能見度高。（圖／記者陳筱惠攝）



台灣房屋經貿中清特許加盟店長劉文傑表示：「目前看起來水湳經貿園區地價比肩七期重劃區，其實就是豐富的建設硬實力，且未來還有『經貿段6、8地號』的地上權招商案，預計引進國際級旅館及複合式百貨商場，使經貿園區未來發展更具想像空間。」



《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析