最高樓高衝破300公尺！　2建商搶占台中天際線霸主

▲中台灣摩天大樓密度最高的七期天際線未來將大洗牌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中為台灣中部的核心城市，摩天大樓密度最高的七期天際線更是國際化象徵，目前台中最高樓為台中商銀企業總部、225公尺的「台中之鑽」，但未來興富發「惠國90」商辦大樓與住宅「聯聚玉衡大廈」，2棟將分佔商辦與住宅最高樓霸主，其設計模擬圖也曝光。

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位於秋紅谷公園第一排的「聯聚玉衡大廈」，規劃樓高51層，均質62坪的中坪數產品，未來將會是中台灣最高樓住宅，據了解頂樓戶單坪開價達150萬元，也有望挑戰北市以外最高單價。





▲位於秋紅谷公園第一排的「聯聚玉衡大廈」，規劃樓高51層，將成為中台灣最高住宅大樓，合成圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

據統計，光聯聚建設2024年推出的系列作品「聯聚理安大廈」、「聯聚中維大廈」、「聯聚玉衡大廈」合計總銷高達500億元，推案金額創歷年新高。

聯聚總經理王于娟表示：「聯聚深耕台中七期，今年迎接30週年，累積已完工的作品包含豪辦『聯聚中雍』，以及『聯聚瑞和』、『聯聚信義』等指標建案，共計14棟，每一棟都擁有獨特的風格與魅力。」未來聯聚建設開始成立子品牌，集合理仁建設、安理建設，以3個品牌進行整合布局。

實際上，「聯聚理安大廈」才創下戶戶總價破億、單價破百萬紀錄的旗艦住宅，近日公開「聯聚玉衡大廈」，成交量價也成為不動產業界關注的焦點。

▲興富發集團位於台中百貨商圈的「興富發惠國段90地號」，將成中台灣最高的商辦大樓案，合成圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

另外，在台中七期近年沿著台灣大道買地的興富發集團，位於台中百貨商圈的「興富發惠國段90地號」商辦大樓案，已進入工程階段，未來建築高達規劃323.5公尺、地上 63 層、地下 8 層，規劃2028 年完工，屆時將成為台中最高商辦大樓、台灣第四高大樓。

目前七期樓層數最高的商辦是39層的「聯聚中雍」，其次為市政路上地上38層「 台中之鑽 」、38層「市政核心」、「市政都心」，以及興富發「鼎盛BHW」、「NTC國家商貿中心」及「CBD時代廣場」，目前預售中還有40層樓的商辦案允將「ＴＳＴ」，這些建築，目前規劃63層的新商辦等於重新定義台中天際線。





▲業者認為，2025年商用不動產的交易量有機會突破新高。（圖／記者陳筱惠攝）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前央行採取利率走平路線，2025年「金八條」鬆綁，也加速保險業資產布局範圍，若保險業增加進場及評估投資不動產，相對能避免在金融管制下資金投資過度集中的疑慮，因此不論是政策面、與實際面向，2025年商用不動產的交易量有機會突破新高。

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