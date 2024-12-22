房屋出租照片驚見「神祕黑影」　網友一看嚇壞：太恐怖

▲房仲澄清，當初拍攝照片時，屋主就坐在樓梯的位置，只是皮膚比較黝黑而已。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男網友在瀏覽租屋平台照片時，突然發現一處空屋的樓梯上有個陰森人影，讓他嚇一大跳，全身毛骨悚然，直呼太恐怖。這張照片引發網友熱議，還有人宣稱這可能是為了蹭流量修圖的照片，如今房仲出面澄清，這並非靈異照片，因為當時拍照的時候，屋主就坐在那裡。

星洲網報導，這名男網友在社群平台Threads發文稱，這間房子是一間雙層排屋，房租租金2900令吉（約新台幣2萬2700元），當他點開詳細租屋資訊、瀏覽屋內照片時，突然發現照片中有個陰森人影坐在樓梯上。對於這狀況，男網友事後私下聯繫房仲，但對方並未回應。已知這張照片是在2024年6月9日拍攝上傳至出租平台。

這張照片引來不少網友討論，有人認為是靈異照片、有人認為是惡作劇，但不少人認為惡作劇可能性不高，「故意上傳靈異照好讓這房子租不出去？不可能有人這樣砸自己飯碗吧？」另有人認為是男網友為了蹭流量修圖，但親自搜尋之後，發現租屋平台真的有這張照片。

對此，房仲澄清這張照片並非所謂的靈異照片，當初在拍攝照片時，屋主就坐在樓梯的位置，只是膚色比較黝黑。房仲也表示，為了不必要的麻煩，已決定把這張照片下架。