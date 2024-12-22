台中購屋族傾向「買大不買小」　住宅面積逆向變化

▲高房價造成小宅化趨勢，不過，近一年來台中市的住宅買賣面積卻出現微妙變化。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

高房價造成小宅化趨勢，不過，近一年來台中市的住宅買賣面積卻出現微妙變化，尤其以面積35~45坪的交易比例年增1.49％最多，除近年打房政策連發，自住買方首選3房產品之外，近幾年台中重視空間、環境的適居性，造成購屋族開始「買大不買小」。

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根據內政部不動產資訊平台，彙整全國與台中市在2023年Q2、2024年Q1、2024年Q2的住宅買賣平均面積，以及不同坪數區間的交易比例。台中市住宅平均買賣面積為29.91坪，略小於全國平均面積的31.27坪，然而與去年同期相比，台中市略增0.74坪，與全國平均數據呈現「小宅化」趨勢恰好相反。

其中，台中市35~45坪增加比例1.49%最多。而15坪以下與15~25坪的交易比例則是逐漸遞減。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出:「打炒房政策讓短線投資客退場，加上房價高漲，收益型產品投報率不若以往，套房與小房型產品的關注度有降溫現象。此外，中部市場因宜居觀念、宜居環境的意識高漲，自住客對於空間尺度格外重視，因而實住型的三房產品交易比重增加。」

▲即將公開的「大城吾界」規劃3房純住家社區。（圖／記者陳筱惠攝）

而第四季進場的台中新案也有坪數放大趨勢，除七期睽違已久的百坪豪宅案之外，北屯機捷特區也轉以3~4房的自住產品，迎合家庭客層。

如即將公開的「大城吾界」規劃3房純住家社區，在空間方面具有3大宜居「特長」，包含樓層高度3.4米、客廳面寬3.4米、無限山景棟距等。此外，西區草悟道新案「勤美之真」與14期新案「敦泰知遇」也都朝3房以上格局規劃。

另，13期「育堂十三苑」與「惠宇大然」也是近期即將進場的3房新案，其中「育堂十三苑」坪數為40~44坪，市場推估單價不低於6字頭。

▲消費者對於首購資格更加珍惜，因此一步到位的想法也越加明確，加深3房買氣（圖／記者陳筱惠攝）

《地產達人秀》總監森林認為：「過去台中推案以2房為主，但只要家庭人口增加，空間侷限性立刻出現，因此一步到位的想法，也越加明確，加深3房買氣。」

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