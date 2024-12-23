汐止指標案首批實登行情站穩7字頭　在地指跳漲3關鍵

▲汐止指標建案「宏盛心」首批實登出爐，站穩7字頭，最高單價來到78.5萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

汐止指標建案「宏盛心」首批實登出爐，站穩7字頭，最高單價來到78.5萬元，以汐止新案實登行情來看，可用「跳漲」來形容。專家表示，汐止市中心土地稀缺，過去較多新案位置遠、或位處於山區，價格自然較便宜。

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據《樂居網》資訊，新北汐止區近1年新案每坪成交均價為52.5萬元，而指標新案「宏盛心」醞釀許久，在9月開案之前一直是在地房市討論焦點，大家預期房價將開出驚人新高價。

最新實價揭露，「宏盛心」首批實價出爐，共有10戶交易，排除3戶特殊交易後，其他站穩7字頭，最低成交單價72.4萬元、最高成交單價則來到78.4萬元。

▲「宏盛心」首批實登最高、低單價。（表／記者項瀚製）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，單就實價登錄歷史資料來看，本次「宏盛心」開出的7字頭、甚至逼近8字頭價碼，在汐止當地可用「跳漲」來形容，也是近年汐止第一個站上7字頭的新建案，但背後原因是這2年來汐止市中心新案非常少，甚至完全沒有規模夠大的新案。

陳炳辰指出，汐止區地型狹長，市中心土地稀少，較多新案地理位置偏、或是位處山區，房價自然比較低，「而觀察汐止這2年市中心的新案，像是『琢壹』、『寶亞新公舘』在去年已成交到6字頭，本次規模更大的指標案『宏盛心』來到7字頭也其來有自。」

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示，「宏盛心」位於新興路、靠近新台五路，創價原因有3，除了汐止市中心新案稀少，還有該案規劃中小坪數以及汐東捷運決標，確定要興建，「以後從社區走到區公所站，只需1~2分鐘，就是捷運宅。」

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