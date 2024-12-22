台積來了引爆高雄A辦不足　陳其邁坦言：頭殼抱著燒

▲台積電在高雄設廠推波助瀾，吸引40幾家半導體上下游供應鏈廠商進駐，讓高雄過去一向冷門的商辦市場水漲船高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄設廠推波助瀾，吸引40幾家半導體上下游供應鏈廠商進駐，讓高雄過去一向冷門的商辦市場水漲船高，高雄市長陳其邁透露，北高雄A級商辦供不應求「頭殼抱著燒」。專家表示，北高商辦單坪月租金達1000~1500元，未來A辦陸續完工將面臨供給過剩問題。

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台積電高雄設廠吸引40多家半導體廠商進駐高雄，德商晶片製造商英飛凌（Infineon）因應半導體市場成長需求，18日在高雄正式成立服務據點，入駐北高A辦「艾捷大樓」，目前該棟商辦已經滿租。

高雄市長陳其邁表示，最近有40幾家的半導體上下游供應鏈廠商，包含像IC設計或者是設備材料等這些廠商，目前也都陸陸續續進駐北高，像是英飛凌、艾司摩爾、科林研發、東京威力等這些半導體的廠商，所以對於北高雄來講， A級商辦供不應求「頭殼抱著燒」，要趕快解決這個問題。

▲德商晶片製造商英飛凌（Infineon）因應半導體市場成長需求，18日在高雄正式成立服務據點，入駐北高A辦「艾捷大樓」。（圖／高雄市經發局提供）

一功營造執行董事林尉棋表示，半導體業者進駐後，現階段A辦供給不足，但未來北高還有5棟商辦將陸續完工。包括「京城IFC」、富邦凹子底BOT、義享時尚廣場2期、「停35 BOT案」、「高鐵科技之心」、等，相信未來的商辦數量會非常的可觀，市場是不是還有這個需求，可能需要再持續觀察。

長期來看，隨著2030年大量商辦投入使用，將取決於當時高雄產業發展狀況，是否能成功形成一個科技聚落，並創造相應的辦公需求。林尉棋分析，但是在中小企業部分，微型商辦是另外的市場，而且現在信用管制「管住不管商」，讓商用市場發展相對穩定。

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