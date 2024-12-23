台積+新青安助攻！　南二都5年以下新屋成交比最高近5成

▲房仲業者統計近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡0~5年的大樓占比近5成，為七都最高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電到高雄設廠，人口紅利加速建商推案，房仲業者統計近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡0~5年的大樓占比近5成，為七都最高，台南也有38.5%，顯示南二都新房賣相佳，民眾購買比例最高。

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根據永慶房產集團統計，高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易占比為49.6%，逼近5成大關；台南近一年屋齡0-5年的占比為38.5%，居七都第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來高雄預售市場暢旺，不少新建案皆順利完銷，新大樓供給充沛，像楠梓區、鳳山區等交易量大的地區，總價還有1200萬內的新成屋可選擇，吸引剛性買盤進場，新屋市場交易熱絡，帶動高雄近一年屋齡0~5年的大樓交易量占比高達49.6%，10年內大樓交易量占比也突破6成大關。

至於台南市，近一年屋齡10年內大樓占比也突破5成。住商機構高屏澎區協理林棋博指出，台南同樣受惠南科效應，台積電及許多科技大廠陸續投資台南，增加大量的就業機會，同樣具人口紅利，又有新青安刺激，提高購屋居住的剛性需求，尤其是南科周邊新大樓多，吸引首購、年輕族群及不少南科員工入手，讓新屋市場交易更暢旺。

各屋齡帶 台北市 新北市 桃園市 新竹縣市 台中市 台南市 高雄市 0-5年 14.2% 25.5% 31.0% 26.3% 26.1% 38.5% 49.6% 5-10年 11.0% 15.8% 17.7% 18.9% 13.2% 11.8% 11.5% 10-20年 24.4% 22.5% 17.5% 24.8% 14.0% 5.7% 11.8% 20-30年 15.2% 28.5% 25.4% 20.9% 27.6% 27.9% 18.7% 30-40年 14.3% 7.0% 7.7% 8.8% 17.4% 14.1% 7.1% 40年以上 20.9% 0.7% 0.7% 0.3% 1.7% 2.0% 1.3%

▲近一年七都成屋大樓各屋齡帶交易量占比。資料來源：實價登錄買賣交易資料；永慶房產集團研展中心彙整。（ETtoday製表）

在台北部分，近一年屋齡40年以上大樓交易占比為20.9%，30年以上占比高達35.2%，等於每3戶大樓交易就有1戶為30年以上。陳金萍分析，台北市由於開發較早，現有房屋普遍屋齡較高，加上土地幾乎已被開發完畢，新增供給的大樓不多，因此，台北大樓交易屋齡相對偏高。

除此之外，相對較高的房價也是導致台北大樓交易屋齡較高的主因，在預算有限的情況下，消費者在購屋時會轉為購買屋齡較高的物件，選擇屋齡較高的中古大樓，不僅總價相對便宜、公設比又低，居住空間也較大，成了不少台北市首購族鎖定的目標。

首購族鎖定的目標。《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析