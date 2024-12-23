台積+新青安助攻！　南二都5年以下新屋成交比最高近5成

▲房仲業者統計近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡0~5年的大樓占比近5成，為七都最高。（示意圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台積電到高雄設廠，人口紅利加速建商推案，房仲業者統計近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡0~5年的大樓占比近5成，為七都最高，台南也有38.5%，顯示南二都新房賣相佳，民眾購買比例最高。
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根據永慶房產集團統計，高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易占比為49.6%，逼近5成大關；台南近一年屋齡0-5年的占比為38.5%，居七都第二。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來高雄預售市場暢旺，不少新建案皆順利完銷，新大樓供給充沛，像楠梓區、鳳山區等交易量大的地區，總價還有1200萬內的新成屋可選擇，吸引剛性買盤進場，新屋市場交易熱絡，帶動高雄近一年屋齡0~5年的大樓交易量占比高達49.6%，10年內大樓交易量占比也突破6成大關。
至於台南市，近一年屋齡10年內大樓占比也突破5成。住商機構高屏澎區協理林棋博指出，台南同樣受惠南科效應，台積電及許多科技大廠陸續投資台南，增加大量的就業機會，同樣具人口紅利，又有新青安刺激，提高購屋居住的剛性需求，尤其是南科周邊新大樓多，吸引首購、年輕族群及不少南科員工入手，讓新屋市場交易更暢旺。
|各屋齡帶
|台北市
|新北市
|桃園市
|新竹縣市
|台中市
|台南市
|高雄市
|0-5年
|14.2%
|25.5%
|31.0%
|26.3%
|26.1%
|38.5%
|49.6%
|5-10年
|11.0%
|15.8%
|17.7%
|18.9%
|13.2%
|11.8%
|11.5%
|10-20年
|24.4%
|22.5%
|17.5%
|24.8%
|14.0%
|5.7%
|11.8%
|20-30年
|15.2%
|28.5%
|25.4%
|20.9%
|27.6%
|27.9%
|18.7%
|30-40年
|14.3%
|7.0%
|7.7%
|8.8%
|17.4%
|14.1%
|7.1%
|40年以上
|20.9%
|0.7%
|0.7%
|0.3%
|1.7%
|2.0%
|1.3%
▲近一年七都成屋大樓各屋齡帶交易量占比。資料來源：實價登錄買賣交易資料；永慶房產集團研展中心彙整。（ETtoday製表）
在台北部分，近一年屋齡40年以上大樓交易占比為20.9%，30年以上占比高達35.2%，等於每3戶大樓交易就有1戶為30年以上。陳金萍分析，台北市由於開發較早，現有房屋普遍屋齡較高，加上土地幾乎已被開發完畢，新增供給的大樓不多，因此，台北大樓交易屋齡相對偏高。
除此之外，相對較高的房價也是導致台北大樓交易屋齡較高的主因，在預算有限的情況下，消費者在購屋時會轉為購買屋齡較高的物件，選擇屋齡較高的中古大樓，不僅總價相對便宜、公設比又低，居住空間也較大，成了不少台北市首購族鎖定的目標。
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