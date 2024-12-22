麻古茶坊左右各一店「紅白對抗」　在地：手搖競爭激烈

▲屏東市區出現同一排店面，左右2間店面都是同一家手搖飲料店，就像是紅白大對抗。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者張雅雲／高雄報導

台灣手搖飲料店密度之高，可以擠進全球前幾名，常常一條馬路就有好幾家。屏東市區出現同一排店面，左右2間店面都是同一家手搖飲料店，就像是紅白大對抗、自己打自己。專家表示，該商圈人車潮多，可說是手搖飲激戰區。

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有網友在臉書粉專《路上觀察學院》PO文表示，只有麻古，才能超越麻古！原來照片中同一條路左右2間店面各開一間「麻古茶坊」，相當罕見，引來網友嘖嘖稱奇，認為「該不會跟便利商店一樣吧？直營店打壓加盟店」，還有人笑稱「變成紅白對抗賽。」

在地人透露，該店為「麻古茶坊」屏東林森店，位於屏東市林森路上，右邊麻古二代店為舊店型，因此將移到隔壁新店面三代店經營，才會出現同一條馬路，出現緊鄰的左右兩店都同時掛出麻古招牌的現象，而舊店16至19日搬遷，20日新開幕，在地仲介預估，2家店面大小都差不多、地段也一樣，月租金都約為2~3萬元。

▲林森路是屏東市最重要的交通要道之一，行經的人、車流都相當多，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋屏東民和加盟店店東范耀元表示，林森路商圈位於屏東市區，周邊有屏東大學、屏東太平洋百貨等，商業機能相當成熟，林森路是屏東市最重要的交通要道之一，行經的人、車流都相當多，沿線商家林立。各大品牌的手搖飲店密度也相當高，消費力足夠支撐同一條路出現多家飲料店，店面也相當集市，已有群聚效應。

范耀元表示，該商圈具穩定的在地客跟學生族群支撐，從早到晚人、車潮不斷，一有店面釋出，空租期都不長，很快就有業者承租，透天店面地坪約為20坪，單坪租金約為1000~1200元，屋主多當成收租金雞母，店面釋出量也不多。



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