113年第2季待售新屋緩減至10.3萬　內政部：待售新成屋仍多

▲全國待售新成屋仍維持10萬宅以上。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

內政部19日表示，全國待售新成屋自111年第1季逐季攀升，113年第1季增至10萬7,667宅，113年第2季緩減至10萬3,130宅，113年第1、2季分別為統計以來新高與次高，若與上年同季相較，6都均增加，並以南部增幅較大，顯示市場待售新成屋仍多，提醒民眾購屋時可理性評估選擇。

內政部表示，全國待售新成屋於109年第3季至110年第4季數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自111年第1季起呈現上升趨勢，113年第1季10萬7,667宅，上升至統計以來新高，113年第2季緩減至10萬3,130宅，仍為統計以來次高，較上季減少4,537宅（-4.21%），較上年同季（112年第2季）增加1萬2,668宅（+14.00%），因推案量逐漸完工所致，扣除已銷售數，全國待售新成屋仍維持10萬宅以上，民眾宜理性購屋，勿盲目搶購。

▲113年第1季全國待售新成屋總量逾10.7萬宅，為統計以來最高點，113年第2季緩減至10.3萬宅，仍為統計以來次高。（圖／內政部，下同）



統計處指出，就6都而言，113年第2季待售新成屋宅數，以新北市2萬452宅最多，主要集中於板橋區、新莊區與淡水區，皆超過2,200宅；台北市3,875宅最少，主要集中於中山區、中正區、大同區、南港區與大安區，皆超過400宅；桃園市1萬7,796宅，主要集中於龜山區、桃園區與中壢區，皆超過3,500宅；台中市1萬5,925宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1,000宅；台南市1萬212宅，主要集中於安南區、永康區、歸仁區與善化區，皆超過850宅；高雄市1萬2,165宅，主要集中於三民區、鳳山區與楠梓區，皆超過1,800宅。若與上年同季相較，6都均增加，並以南部增幅較大。

內政部19日部務會報由統計處報告「113年上半年低度用電住宅及待售新成屋概況」，本期全國低度使用住宅宅數為86萬2,446宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.32%，相較112年下半年（上期）增加1萬2,313宅（增加0.07個百分點）。

內政部說明，本期低度使用住宅比率，依縣市別觀察，以台北市6.77%最低、新北市7.42%次低；並以金門縣17.53%最高、宜蘭縣15.04%次高。