開暖氣「半小時停止運轉」　房間還超冷！內行：搭配1神物很重要

▲暖氣才開一下就停止，而且房間還是冷的，讓原PO超不解。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

氣象署表示，強烈大陸冷氣團將南下，預估周六晚間到周日清晨最冷！而一名網友納悶直呼，最近開了冷暖空調，才運作半小時就不動了，停止運轉過程中還吹冷風，讓他相當崩潰。文章曝光後，網友認為「只設25度很容易溫達標就自動停止」；許多人建議要搭配循環扇很重要。

一名網友在PTT無奈求助，家裡有裝吊隱式變頻冷暖機，設定25度運轉半小時左右，卻發現它「自動停止運轉一小時」，詢問原廠後，得到「室內溫度到了所以停止」的答案，但是室內還是冷冰冰的，讓原PO傻眼不已。

原PO接著說，停止運轉的期間，「根本是涼風吹出...什麼跟什麼啊？」最後他也不禁抱怨，「夏天開25度一下子15分鐘吧，客廳整個冷冰冰；然而到了冬天，真的很需要的時候，就是會使不上力？」

底下網友熱議，「暖氣角度要朝下吹，而且建議風速設定強風，才能有效循環室內冷空氣」、「台灣天氣濕冷，有可能溫度夠高了體感還冷，確認一下是否該開的是除濕機」、「暖氣溫度設高一點30度，風量開強風建議溫度設30度開強風，讓它持續運作。只設25度很容易溫達標就自動停止」、「要改成遙控器測溫」。

對此，內行建議要搭配循環扇，「搭配循環扇勻化室溫」、「循環扇往天花板吹，把凝聚在上方的熱空氣跟下方冷空氣循環」、「調高溫度到27度，搭配循環扇」、「開強風+省電運轉，調25度不行就往上再調，然後循環扇向上吹看看」。

事實上，台電粉絲團《電力粉絲團》特別提醒，冷氣切換暖氣模式後，「出風口一定要朝下」，因為熱空氣上升、冷空氣下降。也就是說，暖氣出風口朝上的話，熱空氣會積在天花板下不去，或是空調將上方熱風吸回，就會誤判室內已升溫，停止送熱風，直接影響暖房效果。