傳建商總裁砸逾20億收中捷南屯站角地　餐飲一條街恐遭滅

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市南屯區中捷「南屯站」旁角地，周邊即是台中大型主幹道五權西路、文心路口，據消息指出，該區塊已被開發商收購，總價超過20億元，目前該地地上物有火鍋店、燒肉店以及衛浴，實際走訪，除餐飲業尚未撤出外，其餘店家都已貼出搬遷公告。

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▲南屯區中捷「南屯站」旁角地，據了解已被開發商收購，總價超過20億元。（圖／記者陳筱惠攝）

目前該角地已知有3塊地號、4建物，目前實價登錄有揭露其中2筆，分別為175.75坪、總價4.64億元以及263.18坪、總價6.94億元交易，不過實際查找地籍資料，最精華的雙面臨路角地共計約345坪土地，也已經過戶給鄭姓自然人。

若以已揭露的土地單坪價格換算，每坪土地單價高達264萬元，3塊地加總面積約784坪，換句話說，取得土地成本總價高達20億元。而市場早於6月份就紛傳大手筆獵地的為興富發集團。

▲該角地已知有3塊地號、4建物，目前實價登錄已揭露其中2筆土地。（圖／記者陳筱惠攝）



實際詢問興富發集團發言人廖朝雄，他表示：「自然人土地交易的部分，不方便回答。」而業界人士則表示：「5~6月份時台中市中心精華地段的土地，有不少高價交易，例如同樣位於南屯站另一側的戶外用品店，也被亞昕集團以每坪單價約238.68萬元拿下。」

▼ 台中捷運綠線南屯站高價土地交易 。



交易時間 地號 面積 (坪) 總價 (億元) 單價 (萬元/坪) 買方 備註 2024/05 大進段852等3筆 784坪 超過20億元 超過260萬元 鄭姓自然人 實登僅2筆土地。 2024/03 大進段860等7筆 近600 13億元 約239萬元 亞昕集團 持續整合鄰地。

業界人士說：「會不斷出現高價交易，係由於台中市都市計畫主要計畫（第四次通盤檢討），其中部分住宅區土地可變更為商業區土地，以這兩塊土地來說都是住宅區變更為商4土地，容積率從180％提高強度到500%，才會吸引大型開發商出資先搶先贏。」

▲大型開發商為增加未來推案量與打造板凳深度，仍會積極的爭取話題多、區域特殊利多土地。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析：「雖然政策對於不動產調控一波波，加上政府對於土建融有一定程度管制，可是大型開發商為了增加未來推案量與打造板凳深度，仍會積極的爭取話題多、區域特殊利多，包含捷運周邊的土地。」

不過據了解，該計畫的受理申請截止日只到今年6月18日，未來要再現高價獵地精華區，可能不太容易。

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