科達建築瞄準大巨蛋推百億危老指標案！獲台中商銀、臺企銀19.5億元聯貸簽約

▲北市危老案聯貸簽約典禮。

圖、文／科達建築提供

政府近期祭出房市信用管制，短期投資退場，吸引剛性買盤回籠，新莊建商科達建築長期深耕自住市場，趁勢宣布200億元案量啟動！科達建築12/27舉辦北市危老案聯貸簽約典禮，由台中商業銀行統籌、臺灣企銀共同主辦科達建築新台幣19.5億元聯合授信案順利簽約，科達建築董事長賴建程也預告「科達大巨蛋危老案」預計2025年329檔期推出，而明年下半年也會在新北三重仁義重劃區推出新案，絕對符合自住客期待的總價帶，朝未來200億元目標前進。

力挺都更危老市場，台中商銀、臺企銀聯手主辦科達建築19.5億元聯貸案，並於科達建築新辦公室松Tower商辦頂樓舉行簽約儀式，當日由科達建築董事長賴建程、台中商銀董事長施建安與臺灣企銀副總經理曾國樑代表簽約，出席貴賓包括新北市議會議長蔣根煌、廣豐集團會長賀鳴珩，同時也是本案投資股東，以及中國開發董事長鄭重、北市豪宅推手建築師呂建勳、中國時報副社長王儒哲、海悅集團海宇國際總經理周世凱等，對於科達建築營運發展深具信心與肯定。

科達建築董事長賴建程也宣布未來200億元、預計888戶案量正式啟動以房市長期面來看，他仍抱樂觀態度。