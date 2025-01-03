國有房地包租超搶手！標脫戶數大增43%　1月先推34戶

▲國有房地包租自2023年度推出後，首次擴及到非六都之縣市。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者陳致平／台北報導

國產署為活化利用國有房地，增加住宅租賃市場供給，自2023年3月起推動國有非公用房地標租，將國有地標租給包租業者，再由包租業者轉租與次承租人居住使用，擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。推動迄今合計公告225戶，標脫158戶，標脫金額1863萬餘元，業務執行績效良好。

國產署表示，經分析2024年度較2023年度標脫戶數增加28戶，年增率達43%，標脫金額增加740萬餘元，反映其足具市場性。

國產署指出，預計2025年度繼續辦理預計公告4批，並訂於1月21日公告當年度第1批國有房地包租標的共5標，一共34戶，除了直轄市之桃園市10戶、台中市11戶外，也擴及到非6都之苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶，將在3月20日辦理開標作業，相關招標資訊將揭露於該署北區、中區及南區分署網站，屆時歡迎包租業踴躍投標。

國產署進一步表示，將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，希望能擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展之目標。