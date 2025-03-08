她想存錢買房！男友卻傾向租屋「以後再移民」　網給建議：最穩妥

▲原PO和男友想法不同。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

買房好還是租房好，對許多人來說可是一大難題。近日有網友發文表示，她其實有意買房，至少以後老了不用擔心沒地方睡；然而，男友卻覺得台灣的房子小又貴，寧可買國外的房子，老了再移民，大家覺得買房還是租房好呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買房？租房？」為標題發文，提到即便台灣房價貴，但她還是想要買房，覺得只要存到頭期款，剩下的房貸就跟每月繳租金給房東一樣，而且若買房，就不必看房東臉色了，老了也不用擔心沒地方住。

不過男友想法則不同，雖然月薪10萬元，但只有買儲蓄險，沒有在投資，而且他更傾向租屋，現在還常常買一堆東西布置租屋處。因為男友認為，台灣的房子又小又貴，寧可買國外的房子，老了再移民就好。原PO坦言，兩人在這方面的觀念好像合不來，是否有人有類似經驗？到底買房好還是租房好呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒有一定對或是錯，那你可以自己存頭期，房子買你的，跟他收租金，兩全其美」、「想買的人自己賺錢買一個，我覺得是最穩妥的選擇，推薦你買，然後跟他收租金，反正他不在意繳房租，多好的事」。也有網友直言，「你以為移民這麼簡單喔」、「國外房子便宜誰不知道？重點是怎麼移民」、「你的想法是對的。他的想法太搞笑了，還移民，那難度多高」。