崗石豪邸「亞昕敦南」上樑　輕奢入主大安尊榮門牌

▲亞昕國際開發董事長姚政岳參與上樑典禮。

圖、文／亞昕敦南提供

長年穩居台北市首席黃金地段的大安區，除了經濟繁榮、商圈蓬勃發展，優雅時尚的城區景觀以及富蘊人文氣息的生活感，都是它蟬聯首都圈房價頂峰、同時能吸引名流富豪絡繹搶進的關鍵因素。當中又以總長約三公里的敦化南路最具代表性，不僅沿途可見頂尖A辦聚落，更吸引大量金融機構、精品百貨與豪宅進駐，是全台藏金量最高的經典大道之一。

由亞昕國際開發（5213）整合逾十年，為集團插旗大安區的力作「亞昕敦南」，於27日舉行新建工程上樑典禮，個案位於富人雲集的敦南街，距離敦化南路僅100米，並享有三面臨路的完整街廓。此外，基地正臨和平實驗國小的蓊鬱樹席，散步3-5分鐘，可抵達大安運動中心、臺北和平籃球館以及台大校園，小環境十分幽雅舒適；至於機能性方面，則享有台大、遠企雙生活圈的便利度，是近年來少見兼具「大安門牌．敦南軸帶．慢活街廓」的隱奢住宅產品。

大安區作為高品質城市生活的代名詞，亞昕集團傾注十年細蘊這塊土地，看中的正是它繁華與靜謐、時尚與休閒，還有商業與人文兼具的多維度環境特質。蒞臨上樑典禮的亞昕國際開發董事長姚政岳致詞時提到，「位在台北市精華區的『亞昕敦南』，土地價值有高度稀缺性。而在缺工缺料的年代，營造團隊能夠讓『亞昕敦南』穩穩走到上樑階段，是個案重要的里程碑。」事實上，近幾年大安區在寸土寸金與開發飽和下，有卓越區位的推案已罕見，在珍貴性、稀缺性的共伴效應下，「亞昕敦南」可期在上樑後，成為高資產客競相逐鹿的收藏目標。



個案建築團隊更是一時之選，外觀委由「陶朱隱園」名家柯宏宗建築師操刀擘劃，他依據基地形狀和緊鄰敦化南路兩個特質，向紐約第五大道上的「熨斗大廈」致敬，擷取其量體輪廓的線條語彙，打造出流暢優雅的弧形建築，在居住市場上十分難得，具備高度的藝術收藏價值。

結構則委由「築遠工程」設計規劃，創辦人張盈智為台灣頂尖的結構技師，在講究力學與美學的完美結合下，能征服複雜多元的建築造型，不僅確保結構安全，原初的設計亦可得到完美演繹。個案更禮聘「竹中工務店」前工務長暨日本一級建築士「田中純夫」先生為營造技術顧問，將日系精工DNA挹注個案，同時由國內素以施工嚴謹的甲級營造廠「國原營造」負責施作。

「亞昕敦南」傲擁大安尊榮門牌，鎖定喜歡城市生活的高端客層，不僅全棟採用SC崗石精鑄，產品並切入當前豪宅市場真空的中坪數，以33-50坪2至3房、符合時代居住潮流的輕奢規劃，提供富二代、置產族、熟齡族大換小的彈性新選擇。