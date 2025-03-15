ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

賣房太晚規劃恐多繳稅！專家教「一生1次」和「一生1屋」輕鬆節稅

▲▼房子。（圖／取自免費圖pixabay）

▲買賣房屋宜提早與專家一同規劃節稅方案。（圖／取自免費圖pixabay）

圖文／CTWANT

新的一年已來臨，如果有想要賣房的人，在有念頭的那一霎那就該開始準備了！因為買賣房屋都有許多稅賦，而政府也有政策獻給「符合條件」的人。例如常見的「一生一次」或「一生一屋」來減輕土地增值稅，但這兩個是什麼意思？又應該如何執行？有哪些坑要避開呢？讓經驗豐富的踏取國際開發藍德義協理白話分析給你聽！

一般來說土增稅稅率為累進稅率約在20%~40%不等，而以下介紹的兩種方式，可以將稅率降至 10%！簡單敘述兩者特性及異同：「一生一次」和「一生一屋」的共同點是「必須為自用住宅」，且須在該地設有戶籍，差異點為使用次數、產權條件、持有年長、面積限制。

「一生一次」顧名思義雖然一人一生只能使用一次，但許多人不知道的事，這一次的申請，可以使用在「多戶」自用住宅，只要符合條件且在同一天簽訂買賣契約與申報土增稅，則可以在一生一次中使用不只一戶自用住宅的優惠。

如果要申請一生一次，則在出售前一年不可供營業或出租，且地上建物必須是土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，而戶籍更需登記在該地。如果是自用住宅建築在1年內完成者，其房屋評定現值須達所占基地公告現值 10％。

「一生一屋」則無次數限制，但需已使用過「一生一次」。雖然沒有次數限制，但是對於土地所有權人、配偶、未成年子女則有較高的限制：三者都需無該自用住宅以外的房屋。除了一樣需為自用住宅外，更需要連續持有滿 6 年，且出售前 5 年都沒有做出租或營業使用。

此外，兩者皆在「土地面積」上有所限制：一生一次的土地若是都市土地，則其面積需不超過約90 坪；若是非都市土地，則其面積需不超過約 211坪。一生一屋的土地限制則是更為嚴格，若是都市土地，則其面積需不超過約 45 坪；若是非都市土地，則其面積需不超過約 105 坪。

▲▼ 。（圖／）

▲一生一次和一生一屋的差別與規定。（圖／踏取國際開發提供）

踏取國際開發協理藍德義提到，曾經有位民眾提出疑問：「房子跟老婆共同為所有權人，出售時想要申請一生一次的優惠稅率，需要由誰申請呢？」答案是：兩個人都需要申請才能有整筆土增稅10%的減免優惠，等於兩個人都消耗了一生一次的寶貴機會。否則未申請的所有權人所持有的部分，則會按照一般用地的稅率計算。

特別提醒關於自住自用的限制，很多民眾有的誤區是，將房產「無償」借給親友使用，此情節對於國稅局角度來看，容易被視為所有權人出租該不動產而獲利，進而導致稅賦減免不成還徒增額外個人綜所稅。踏取提醒這類狀況務必向國稅局提出「無償使用證明」及另外偕同兩名見證人至公證處辦理公證；法令更迭快速，你我既生活在法治的社會下，任何行事都須於事前多了解相關法令。

「一生一次」和「一生一屋」看似複雜，但其實只要掌握核心概念，提早規劃，就能有效降低賣房的稅務負擔，避免因條件不符而錯失寶貴的減稅機會。無論是選擇「一生一次」還是「一生一屋」，都建議大家謹慎使用、仔細計算，並將這些優惠留給最具效益的交易。新的一年即將展開，一起透過正確的稅務規劃，讓你的房產交易更具價值！

作者介紹 / 踏取國際開發 協理 藍德義

延伸閱讀
▸ 想嫁有錢人！他曝「去鄉下相親」：挑土豪、田僑仔　過來人笑了
▸ 單親媽抗癌成功！旅遊慶祝搭上「死亡航班」最後訊息曝　兒淚：考慮休學養妹妹
原始連結

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

要招租了！台南「首批社宅178戶」將啟動　3／17起受理申請

台南市永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」要招租了！台南市政府14日正式啟動首波社宅招租計畫。市長黃偉哲表示，首批社宅於17日開始受理申請，「宜居成功」及「宜居仁愛」共計178戶聯合招租，租金＋管理費3950元起。

55分鐘前

房仲懂玩！租屋網站上傳「Andy老師同款套房」　網友一看笑瘋

網紅眾量級Andy與家寧分手後，爆出許多糾紛，受到台人廣泛關注，Andy蝸居小套房拍影片，也深受網友同情。沒想到，竟有房仲突發奇想，在租屋網站上架了一間「andy老師同款套房」房源，意外掀起了討論。

57分鐘前

入住逾百年老屋10年　美國夫妻翻修才知「沒有地基」

美國明尼蘇達州一對夫妻搬進135年歷史的老屋，入住10年之後進行翻修，發現家裡雖然有地下室，但房子沒有地基，下方只有一堆泥土、石頭與黏土，只能暫時擱置翻修作業，最終在專家協助下才解決眼前問題。

1小時前

緊鄰南軟！南港經貿社宅118戶完工

位於台北市南港區的經貿社會住宅已在2024年底完工，據了解該案距離捷運站僅步行10分鐘，周邊還有學校、南港軟體園區，生活機能便利，並且包含非營利托育家園、幼兒園及少年服務中心等，預計在完成驗收程序後於2025年取得使用執照。

2小時前

賣房太晚規劃恐多繳稅！專家教「一生1次」和「一生1屋」輕鬆節稅

新的一年已來臨，如果有想要賣房的人，在有念頭的那一霎那就該開始準備了！因為買賣房屋都有許多稅賦，而政府也有政策獻給「符合條件」的人。例如常見的「一生一次」或「一生一屋」來減輕土地增值稅，但這兩個是什麼意思？又應該如何執行？有哪些坑要避開呢？讓經驗豐富的踏取國際開發藍德義協理白話分析給你聽！

3小時前

金鐘影帝自認鄉下人　5000萬買新北郊區別墅

疫情期間，小嫻毅然決定搬去恆春，一住就是4年，她徹底愛上當地的大自然、風景和緩慢的步調，如今為了唸大學還在屏東買房，未來也打算定居在南部，難以再回到台北的大城市生活。

3小時前

自備300萬頭期！中壢哥想買房「一看A19房價」嚇壞了

桃園一名網友最近想買房，目前在中壢工業區工作的他，看了一輪A19（桃園體育園區站）的建案後，錯愕直呼「漲到天價欸！」同時，他也跪求其他潛力區域，釣出不少網友留言推薦。

4小時前

放棄生孩子「夫妻年薪175萬」拚買房！　網見2條件點頭：很可以

買房要顧慮的事情很多，其中當然也包含經濟能力，一名人夫表示，職業是工程師，妻子則是行員，兩人的年薪合計175萬元，目前考慮購買一間總價約1700萬的預售屋，雖然兩方父母各贊助200萬元，但他擔心房貸壓力，很猶豫要不要買。對此，網友狂點頭「可以買！」

5小時前

帶看房「屋主最好不在」！他曝3現象：沒有多大的幫助

有時候，買房子不僅是看屋，還是一場「人際溝通」的考驗。有資深房仲就表示，真的不建議買方看屋時，屋主人要待在家，「屋主人在家，買方通常沒辦法看得很自在，這對於要深入瞭解房子進行評估，並沒有多大的幫助。」

5小時前

3年前預售案實登700萬　「現在開價曝」他驚呆：房價要跌了？

最近有網友分享，看中一間預售屋，發現實價登錄顯示111年成交價為700多萬，但現在開價竟然只有662萬，讓他疑惑「是不是看錯？還是房價真的要跌了？」這番話一出，馬上引發網友熱烈討論，有人直言「你還是不敢買」。對此，信義房屋專家表示，房價是否真的鬆動，關鍵在於什麼區域條件，不代表房價真的要跌。

5小時前

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

Andy北部套房月租6千　網讚..

亡夫留不動產！律師曝「先處理2..

三峽都更首案通過！老透天變21..

金鐘影帝自認鄉下人　5000萬..

看上台北7戶電梯華廈！「1關鍵..

Andy開撕家寧母女！破5萬人..

北屯淪打炒房重災區　2年小宅靠..

台積電進駐「地主也瘋狂」　太保..

竹科建商欠稅20年！市府出手追..

欠卡費沒繳　高雄蛋黃區2房淪法..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南首批社宅178戶啟動招租　..

房仲懂玩！租屋網站上傳Andy..

翻修135年老屋　夫妻驚覺沒有..

緊鄰南軟！南港經貿社宅118戶..

專家教「一生一次」和「一生一屋..

金鐘影帝自認鄉下人　5000萬..

自備300萬頭期！中壢哥想買房..

「夫妻年薪175萬」想買房！網..

帶看房「屋主最好不在」！他曝3..

3年前預售案實登700萬　「現..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366