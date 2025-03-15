賣房太晚規劃恐多繳稅！專家教「一生1次」和「一生1屋」輕鬆節稅

▲買賣房屋宜提早與專家一同規劃節稅方案。（圖／取自免費圖pixabay）

圖文／CTWANT

新的一年已來臨，如果有想要賣房的人，在有念頭的那一霎那就該開始準備了！因為買賣房屋都有許多稅賦，而政府也有政策獻給「符合條件」的人。例如常見的「一生一次」或「一生一屋」來減輕土地增值稅，但這兩個是什麼意思？又應該如何執行？有哪些坑要避開呢？讓經驗豐富的踏取國際開發藍德義協理白話分析給你聽！

一般來說土增稅稅率為累進稅率約在20%~40%不等，而以下介紹的兩種方式，可以將稅率降至 10%！簡單敘述兩者特性及異同：「一生一次」和「一生一屋」的共同點是「必須為自用住宅」，且須在該地設有戶籍，差異點為使用次數、產權條件、持有年長、面積限制。

「一生一次」顧名思義雖然一人一生只能使用一次，但許多人不知道的事，這一次的申請，可以使用在「多戶」自用住宅，只要符合條件且在同一天簽訂買賣契約與申報土增稅，則可以在一生一次中使用不只一戶自用住宅的優惠。

如果要申請一生一次，則在出售前一年不可供營業或出租，且地上建物必須是土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，而戶籍更需登記在該地。如果是自用住宅建築在1年內完成者，其房屋評定現值須達所占基地公告現值 10％。

「一生一屋」則無次數限制，但需已使用過「一生一次」。雖然沒有次數限制，但是對於土地所有權人、配偶、未成年子女則有較高的限制：三者都需無該自用住宅以外的房屋。除了一樣需為自用住宅外，更需要連續持有滿 6 年，且出售前 5 年都沒有做出租或營業使用。

此外，兩者皆在「土地面積」上有所限制：一生一次的土地若是都市土地，則其面積需不超過約90 坪；若是非都市土地，則其面積需不超過約 211坪。一生一屋的土地限制則是更為嚴格，若是都市土地，則其面積需不超過約 45 坪；若是非都市土地，則其面積需不超過約 105 坪。

▲一生一次和一生一屋的差別與規定。（圖／踏取國際開發提供）

踏取國際開發協理藍德義提到，曾經有位民眾提出疑問：「房子跟老婆共同為所有權人，出售時想要申請一生一次的優惠稅率，需要由誰申請呢？」答案是：兩個人都需要申請才能有整筆土增稅10%的減免優惠，等於兩個人都消耗了一生一次的寶貴機會。否則未申請的所有權人所持有的部分，則會按照一般用地的稅率計算。

特別提醒關於自住自用的限制，很多民眾有的誤區是，將房產「無償」借給親友使用，此情節對於國稅局角度來看，容易被視為所有權人出租該不動產而獲利，進而導致稅賦減免不成還徒增額外個人綜所稅。踏取提醒這類狀況務必向國稅局提出「無償使用證明」及另外偕同兩名見證人至公證處辦理公證；法令更迭快速，你我既生活在法治的社會下，任何行事都須於事前多了解相關法令。

「一生一次」和「一生一屋」看似複雜，但其實只要掌握核心概念，提早規劃，就能有效降低賣房的稅務負擔，避免因條件不符而錯失寶貴的減稅機會。無論是選擇「一生一次」還是「一生一屋」，都建議大家謹慎使用、仔細計算，並將這些優惠留給最具效益的交易。新的一年即將展開，一起透過正確的稅務規劃，讓你的房產交易更具價值！

作者介紹 / 踏取國際開發 協理 藍德義

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