簽約前像慈母！租屋後「廁所門鎖壞掉」房東反應讓她傻眼

▲原PO覺得房東態度變化很大。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

租屋前都態度很好，結果簽約後卻變了樣。近日有網友發文表示，她在確定租屋前，房東就像慈母一樣，結果真的住進去之後，她不過說廁所的門鎖壞了，對方的反應卻不如她的預期，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「花錢租房搞得像寄人籬下」為標題發文，提到她租屋處的廁所門鎖已經壞掉了，如果沒有修理，就會被反鎖。因此，她就跑去跟房東說，豈料對方卻說沒關係，用硬幣就能轉開，之前也都不用修理。

原PO透露，只要租屋處有東西壞掉，房東都是說這種話。回想起簽約前的態度，房東還彷彿是慈母，說她的年紀跟自己小孩差不多，有問題都可以直接說，結果現在真的有問題了，卻變成這樣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼一堆房東都這樣啊！他們的標準就是堪用就好啊」、「有問題可以找她，但是沒說她會處理」、「我只能說這房東真的不會做人，不用百來塊的東西能搞定，真的沒必要為了這錢跟租戶過不去」。還有網友說，「可以讓房東學習一下民法第429條第一項」。

根據民法第429條，「租賃物之修繕，除契約另有訂定或另有習慣外，由出租人負擔」。