ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

簽約前像慈母！租屋後「廁所門鎖壞掉」房東反應讓她傻眼

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

▲原PO覺得房東態度變化很大。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

租屋前都態度很好，結果簽約後卻變了樣。近日有網友發文表示，她在確定租屋前，房東就像慈母一樣，結果真的住進去之後，她不過說廁所的門鎖壞了，對方的反應卻不如她的預期，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「花錢租房搞得像寄人籬下」為標題發文，提到她租屋處的廁所門鎖已經壞掉了，如果沒有修理，就會被反鎖。因此，她就跑去跟房東說，豈料對方卻說沒關係，用硬幣就能轉開，之前也都不用修理。

原PO透露，只要租屋處有東西壞掉，房東都是說這種話。回想起簽約前的態度，房東還彷彿是慈母，說她的年紀跟自己小孩差不多，有問題都可以直接說，結果現在真的有問題了，卻變成這樣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼一堆房東都這樣啊！他們的標準就是堪用就好啊」、「有問題可以找她，但是沒說她會處理」、「我只能說這房東真的不會做人，不用百來塊的東西能搞定，真的沒必要為了這錢跟租戶過不去」。還有網友說，「可以讓房東學習一下民法第429條第一項」。

根據民法第429條，「租賃物之修繕，除契約另有訂定或另有習慣外，由出租人負擔」。

關鍵字：房東廁所Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

財政部「國有房地包租」今年首季推出5標34戶　年租金底價公布

為提高租屋市場供給量，財政部推動國有房地包租政策，3日公布首季第1批釋出5標共34戶，包含桃園市10戶、台中市11戶，以及擴及非6都的苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶，將在3月20日辦理開標作業。

8小時前

亞灣金雞母房東「只租不賣」　仲介：買家備簡報搶購

南高在輝達（NVIDIA）、鴻海、AMD等國際大廠相繼宣布在亞灣設立研發中心、企業總部後，也帶旺周邊店面行情。專家透露，該區店面相當惜售，大樓1樓店面租金行情單坪約2000~2500元，還有買家為入手店面，願意先向只租不售的建商做購買簡報。

8小時前

房仲專家傳7招不景氣中突圍　鎖定「這些族群」事半功倍

房市過寒冬，交易量雖砍半，但仍有房仲持續成交，成為那撐住市場的1/2強。CTWANT記者也替全台6.3萬名房仲業務員蒐羅成交撇步，1.降價5%，2.精準找客，3.加倍拜訪，4.善用社群短影音，5.辦活動吸客，6.掌握貸款資訊，7.多元化業務發展，盼新的一年能從房市不景氣中突圍。

8小時前

老大樓社區「管理費沒少收」！他逛公設、搭電梯傻了：鬼屋狀態

以大社區來說，不僅平均每坪管理費可以壓低，也因為戶數夠多，通常管理費較充裕。就也網友好奇，為何有些大型的老大樓社區，公設卻呈現鬼屋狀態，地下室停車場破破爛爛，資源回收室髒亂臭，「這種大型老大樓社區收的管理費都用去哪了？」引發話題。

8小時前

簽約前像慈母！租屋後「廁所門鎖壞掉」房東反應讓她傻眼

租屋前都態度很好，結果簽約後卻變了樣。近日有網友發文表示，她在確定租屋前，房東就像慈母一樣，結果真的住進去之後，她不過說廁所的門鎖壞了，對方的反應卻不如她的預期，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

9小時前

上個月剛求婚！他提「300萬頭期+房貸AA」　遭女友拒：你賺比較多

結婚不只是兩個人的事，還會影響到彼此的家庭，因此應該想得更遠更廣，一名男網友表示，上個月完成求婚後，最近跟女友討論到買房的規劃，看上的房子頭期款約300萬元，提議買房的錢一人一半，但女友卻拒絕，要原PO多出一點，兩人因此出現爭執，對此，網友建議「婚前先買，登記你的名字」。

9小時前

台銀又躺槍！央行揪違規房貸　挨罰百萬

台銀連日遭到主管機關裁罰！金管會12日才公告前行員涉詐接到金管會開出2200萬元的大罰單，今（13）日再公告，收到中央銀行百萬元罰單，理由是自然人住宅貸款授信案違規。

9小時前

驗屋發現5、60處缺失！工班主任怨「找麻煩」...網點出2關鍵

有些買房的民眾在交屋前，會委託驗屋公司檢驗房屋的結構安全、水電系統、牆面裂縫等問題，避免住進施工品質不良的房子，日後還得多花修繕費用。就有一名網友分享，近日預售屋準備交屋，找驗屋公司來檢驗，卻驗出5、60條缺失，造成工地主任很不高興，也讓他不知該如何解決。貼文曝光後，許多網友都建議「確定沒有漏水等重大瑕疵就好」。

9小時前

大陸建設下半年推5案「首攻新竹」　8成鎖定30~50坪產品

大陸建設營收存量（預售已銷，尚未完工認列）達267億元，年增5.4倍，創歷史新高。展望今年，大陸建設將推出5大案，總銷近400億元，其中30~50坪產品就占79%，預計都在下半年推出。

10小時前

「中鋼供應鏈」卡位南高雄　1億買下中醫診所店面

位於高雄民生路林蔭大道的「凱璿中醫診所」2019年成立，有不少老顧客，去年10月轉手，帶租約以總價1億元售出，據了解，新買家是中鋼供應鏈業者，換算投報率也有2.4%。

12小時前

IU曝朴寶劍太善良 曾發火問：不累嗎

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

上個月剛求婚！他提買房錢AA　..

中部知名百貨太平店將收攤　新租..

新北迎「新案百萬」新時代　雙和..

欠卡費沒繳　高雄蛋黃區2房淪法..

「中鋼供應鏈」卡位南高雄　1億..

房客積欠租金偷偷搬走　房東氣喊..

驗屋發現5、60處缺失！.網點..

「南港新都」公辦都更　打造30..

科技大咖賣中和千坪廠辦　持有6..

台中擔仔麵旗艦店養蚊5年　硬底..

ETtoday房產雲

最新新聞more

財政部推出5標34戶國有房地包..

亞灣金雞母房東「只租不賣」　仲..

房仲專家傳7招不景氣中突圍　鎖..

老大樓社區「管理費沒少收」　他..

簽約前像慈母！她租屋後　房東反..

上個月剛求婚！他提買房錢AA　..

台銀又躺槍！央行揪違規房貸　挨..

驗屋發現5、60處缺失！.網點..

大陸建設下半年推5案「首攻新竹..

「中鋼供應鏈」卡位南高雄　1億..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366