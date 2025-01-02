薩莉亞創始店「因都更」要拆了！創辦人告別喊話：把握機會光臨

▲日本薩莉亞創始店將因都更走入歷史。（示意圖，翻攝自台灣薩莉亞(Saizeriya) サイゼリヤ臉書）

圖文／鏡週刊

日本連鎖義式料理餐廳「薩莉亞」在全球擁有超過1,500家分店，而位於日本千葉縣市川市的創始店在2000年停業後改為紀念館，不過近期有消息傳出，因為都更的關係，薩莉亞創始店周邊區域即將迎來再開發，紀念館預計在3年內將被拆除，一號店也將走入歷史。

綜合日媒報導，創始店成立於1967年，最初是一家私人西餐廳，但它在一場火災中被徹底燒毀。中斷一段時間後，它於1973年轉型以意大利料理餐廳重新開業。

雖然創始店於2000年宣布關閉，但薩莉亞集團創辦人正垣泰彥努力保留創始店最初的樣子，作為講述「薩莉亞歷史」的教育紀念館。

目前館內仍維持餐廳當時的原貌，廚房、內裝和桌椅都沒有動過，館內還保留了時間表、手寫菜單等等其他相關資料，還能看到當時一份「漢堡排煎蛋配義大利麵附沙拉」售價才200日圓（約新台幣42元）。

報導指出，有知情人士透露，附近的都更約在10年前左右就已傳出，且創始店的建築物也出現老化等問題。至於未來是否將紀念館搬到別處，官方仍未給出答案，不過在剩下的時間裡會持續開放，讓粉絲能夠前來朝聖。



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