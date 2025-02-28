中南部小鎮新房「一坪20萬」　大票看好台南一區：早晚會漲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在房價高漲的時代，買房變得越發困難。有網友認為，像虎尾、新營、佳里之類的中南部地區，房價還很友善，「新房子一坪20幾就有，該有的東西也都不缺，但就是稍微偏遠了一點」，好奇中南部小鎮居住起來感覺如何？話題引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發問「中南部小鎮居住起來感覺如何？」像虎尾、新營、佳里這些小鎮，房價相對友善，新房子一坪二十幾萬就有，生活機能齊全，但稍嫌偏遠。

不過，就有一票人熱議原PO點名的地區，「虎尾算繁榮了吧」、「佳里婆家自地自建還能養馬供餐^_^」、「虎尾也漲上去了，不過大部分都是透天厝，住起來比較爽」、「台南學甲幾年前，還有一坪10萬的全新透天，總價500萬現在全新的都要破一千萬了」、「要看住哪裡，以前住民雄覺得去嘉義市半小時好近，現在住仁武覺得去美術館好遠。」

其中，不少網友大推新營，「新營連鎖店一直開，我看某連鎖壽司也快來插旗了，某健身房還整修成大型店，剛好離南科跟嘉科都不到半小時，滿看好的」、「新營只差個內部方便的影城吧？到時候嘉義高鐵華泰名品城開了，開車去購物商場變很快了。」

還有人表示，「新營是台南蠻適合居住的地方，覺得早晚會被炒高」、「新營就溪北地區生活機能最好、建設最多的了啊」、「我現在住新市，不得不說新市只有地點比新營好，其它全部不如人。」