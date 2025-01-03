高雄超狂土地公賣地　五福路接待中心16億賣出

記者張雅雲／高雄報導

過去為接待中心的五福三路透天店面，屋主就是有高雄土地公之稱的南和興產，最新實登揭露，該筆交易含9塊土地，共計526.8坪，成交價達16.6億元，由永信建設大股東永碩投資拿下，換算地價達315萬元，創高雄地價新高。信義房屋專家指出，區域大型素地已不多。

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▲過去為接待中心的五福三路透天店面，屋主就是有高雄土地公之稱的南和興產，去年9月售出。（圖／記者張雅雲攝）

前高雄市長陳啟川家族持有的南和興產公司，持有大批高雄市區精華地，祖訓是「只租不賣」，有高雄土地公之稱，2015年由外資亞太置地公司入主後，積極處分資產，近期高雄土地公再度賣出市中心精華地段店面。

▲福路有大統五福店、大立精品等，人流、車流密集。（圖／記者張雅雲攝）

根據最新實登，去年9月27日該公司將位於前金區五福三路的1棟透天店面出售，一口氣進帳高達16億6000萬元，換算地價315萬元，一舉超越已蟬聯12年、2013年4月由京城建設入手的美術館特區首排306.2萬元地王，再創高雄地價新高。

該筆交易包含1棟透天、9塊土地，該透天為地上4樓透天，屋齡22年，地坪合計526.8坪、建坪為171.77坪，過去該棟透天曾做為接待中心使用，旁邊則規劃為停車場。

據了解，買家是永信建設大股東永碩投資，永信相關人士透露，目前還沒有確切的規劃，但應會規劃中坪數產品，預計今年或明年推出。根據在地代銷透露，該地正對中央公園，使用分區為第五種商業區，以該地取得成本來看，未來推案站穩6字頭。

交易日期 坪數 標的 總價 單坪地價 買家 預計推案 2024年9月27日 地坪合計526.8坪、建坪為171.77坪 9地、1建物 16億6000萬 315萬 永信建設大股東永碩投資 今年或明年

▲高雄新地王小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋成功漢神店專員鄭如山表示，此塊基地區段機能相當優越，具景觀宅優勢。並鄰近城市光廊與捷運紅線中央公園站，五福路有大統五福店、大立精品等，人流、車流密集，周邊商業機能發展性高，是區域內相當具價值性的標的，同地段周邊鮮少有同等條件的商業地釋出，也因此讓交易價格具創高價空間。

▲該地正對城市光廊、中央公園，未來推案具景觀宅優勢。（圖／記者張雅雲攝）

此外，附近的亞灣近期有輝達、AMD等高科技產業進駐，未來還有特貿三規劃多棟商辦，將引進更多就業人口，帶動區域購屋需求，目前該區成交主力為屋齡10年內大樓，成交價為4字頭，部分20年大樓，成交價30~40萬元，也有不少在地人購屋。

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