她出錢裝洗碗機！婆婆每天狂call「把鍋碗瓢盆帶去洗」全傻了

▲婆婆說要把鍋碗瓢盆帶到原PO家用洗碗機洗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人認為家裡人少的話，買洗碗機是浪費錢。一名人妻傻眼表示，婆婆當初看到她出錢裝洗碗機，一開始還唸「才三個人買什麼洗碗機？」最近卻天天打電話給先生，說要把家裡的鍋碗瓢盆帶到她家洗，還打算幫小叔家也一起洗。雙標又奇葩的行為令網友全看傻，「有什麼病啦？」「吃飽太閒的婆婆。」

人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她出錢在家裝新的洗碗機時，婆婆看到就罵罵咧咧，「才三個人買什麼洗碗機？」沒想到最近天天打電話給先生，打算把家裡的鍋碗瓢盆帶到夫妻倆家洗，「還要叫小叔家的一起帶來洗。」

聽到這種奇葩要求，原PO沒有直接拒絕，「我說可以，一小時收200（元）、洗碗機洗一次四小時起。不會給妳鑰匙，也會特別給管理員照片，指定不會讓她進來。」最後笑說，還好婆婆是打電話煩老公，「因為打我的我直接掛，爽啊！」

貼文一出，一票網友也看傻，「除了停水，我真還沒看過有人碗帶去別人家洗的」、「有時間帶去別人家洗碗，都能自己在家洗完了」、「我會歡迎，因為她把那些東西打包來，然後再打包回家的工，都比自己洗還要麻煩了。能夠這樣沒事找事做，也算是個人才。」