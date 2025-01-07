皇普建設攜手鶯歌建國國小　「明日陶氣家」十萬獎學金產學再合作

▲皇普建設提供鶯歌區建國國小10萬元獎學金。（圖／品牌提供，下同）

房產中心／綜合報導

上市建設品牌皇普建設（2528.TW）佈局全台房市，今年同步於新北、桃園推出4大指標案，更致力推動品牌全方位的嶄新價值與進化；特別專注於企業ESG領域，積極承擔企業責任。繼攜手4所大專院校舉辦「明日設計家」校園徵獎，提供學子一個自我實現的舞台；日前也向國立中央大學管理學院捐贈性別友善廁所，以及每年20萬的獎學金，鼓勵學生能保持開放多元的視野，精進學術研究的成就與創新。

皇普建設近期在新北鶯歌推出的指標個案「國家新美院」也與基地旁的好鄰居「建國國小」，攜手舉辦「明日陶氣家」陶片創藝活動。從鶯歌的人文風景、技藝傳承為初心，邀請四、五、六年級的學生一起參與陶藝彩繪活動；學生們的作品將展示於「國家新美院」的公共空間，為鶯歌陶藝的美學街景，注入全新的創意與生命力。同時向建國國小提供「獎學金十萬元」，希望能善用企業資源、透過產學合作，與地方建立良好關係，開啟學童未來的無限可能性。

▲鶯歌區建國國小頒獎典禮。

皇普建設即將達成40年里程碑，秉持「看不見的堅持，看得見的進化」理念，不只大力推動「BIM+PES」雙指標建築，為消費者把關看不見的地方；更深入社會層面，希望能作為業界標竿，拋磚引玉吸引各方企業攜手跟進，為社會挹注更多正能量！