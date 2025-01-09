美房貸利率近7％！　申請量暴跌22％

▲美國房貸利率高。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸需求在年底受利率上升影響急劇下降，加上12月通常是房市淡季，使整體房貸申請量顯著減少。根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據，截至2024年12月27日的兩周內，房貸申請量比前兩周減少21.9%。

30年期固定利率房貸（貸款金額不超過76萬6,550美元）的平均利率從6.89%升至6.97%，貸款成本點數也從0.67增至0.72（含貸款發起費，20%頭期款）。儘管2024年大部分時間房貸利率低於2023年，但年底的利率仍比去年同期高出21個基點。

MBA首席經濟學家弗拉坦托尼（Mike Fratantoni）表示，「2024年最後一周的房貸利率接近7%，此時房市活動本已趨緩，導致再融資和購房申請雙雙下降。」

再融資申請：對利率波動最敏感，兩周內下降36%，但較去年同期高出10%。再融資占整體房貸申請比例從44.3%降至39.4%。購房貸款申請：下降13%，比去年同期減少17%。雖然市場上可售房屋數量比去年更多，但因價格高昂及利率攀升，許多房屋已掛牌數月未售出。

隨著30年期固定利率房貸本周突破7%，房市波動加劇。根據Mortgage News Daily的調查，假日期間利率數據的波動性尤為顯著。該平台營運長格拉罕（Matthew Graham）指出：「每年的最後或第一個交易日，往往會因非經濟因素出現超常波動。」