年收破億！蔡阿嘎擁7間北市房　他驚「YT這麼好賺？」網曝賺翻真相

▲蔡阿嘎在台北有7間房。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎去年5月指控元老級員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，在2024年最後一天，蘿拉終於發聲，承認自己違法，但也反咬蔡阿嘎「賺沒良心的錢」，還透露蔡阿嘎名下有7間房，就有網友驚呼，「YTR真的這麼好賺嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，「蔡阿嘎七間房子」，根據蘿拉的貼文，蔡阿嘎年營業額9位數，且在北部有7間房子，「雖然阿嘎是YT祖師爺，估計年收破千？但有七間房子這件事，真的超誇張」，好奇YouTuber真的這麼好賺嗎？買房對他們來說似乎很簡單，「愛莉莎莎還去泰國買房」。

原PO表示，儘管YouTuber的一舉一動都會被放大檢視，生活上一定有不小的壓力，但若能換來500萬年薪，甚至更高的收入，甘願承受輿論壓力，「我覺得超值得耶！」

貼文曝光，網友紛紛表示不意外，「資產少說20億跑不掉」、「他賺了幾十年了，YT長青，而且hahababy不是說營業額破億，7間房有什麼稀奇的」、「因為很早買吧，現在買價錢至少貴一倍」、「他算是紅的很前面 業配一定一堆」、「他已經是業界最頂尖了，滿正常的吧」、「怎樣也是業界大佬，七間很多嗎？而且他們搞的品牌也賺不少，拍片現在是副業中的副業了」、「他新影片說嘉義還有2間」、「他是真的賺很多錢，7間絕對買得起」。

▲瑀熙分享YTR收入。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）



事實上，愛麗莎莎曾分享過月收入，起初在老家時期，月收入最多是20至30萬，「但是每天熬夜傷身，跟家人吵架，人際關係也很不穩定。」搬到萬華後風水變好，月收入提升到50萬左右，「純進帳沒扣掉支出」。如今搬到板橋，愛莉莎莎除了繼續做自媒體，還有斜槓當線上老師，「收入更可觀（翻倍），業配價碼也水漲船高（但一樣是進帳不包含支出）」，雖然她沒有明說，但月收顯然已超過50萬。

此外，網紅瑀熙也分享過，YouTuber的收入來源主要分為「長影片置入」與「短影片置入」；長影片的置入，如飯店或餐廳的開箱影片，價格能高達70至100萬元，根據產品特性及合作難度甚至超過百萬。而短影片的置入價格相對較低，但也有可能達到20至30萬元。

瑀熙強調，這些例子屬於「TOP中的TOP」，只有頂尖的創作者才能獲得這樣的報酬。她也指出，只要粉絲數達到30萬以上、流量穩定且與廠商保持良好合作關係的YouTuber，月收入30至50萬元並非難事。