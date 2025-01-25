年前「斷捨離」總是卡關！　專家盤點7類物品：真的該丟了

▲大掃除往往讓人不知所措，斷捨離也經常令人頭痛。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

新年新氣象，也是好好整理家裡、除舊布新的好機會，但有時很難開始，也很難決定什麼該留下、什麼該捨棄。美媒《商業內幕》採訪多名收納達人，提供7項專業建議。

快過期的物品

如果不知道大掃除應該從何開始，「浴室」可能是一個很好的起點，仔細審視哪些洗潔或美容產品不再適合，或者快要過期，應該被淘汰。也別忘了廚房櫥櫃或食品儲存空間，清空那些不小心放到過期的罐頭食品。

居家擺設或裝飾

隨著一年四季與不同節假日，人們可能在家裡布置應景擺設，但也可能有一些裝飾永遠被塵封在儲藏櫃裡，或許就代表它們該被扔掉了。

孩子們的衣服和玩具

孩童在聖誕節與新年等節假日，通常會收到許多禮物，可以趁著他們對新衣服、新玩具的熱情，把不再合適的舊物品清掉。

不會再穿的衣服

徹底檢視衣櫃裡的服飾，把那些過時的、不合身、不適合自己的衣服「一股作氣」淘汰掉。事實上，每添購一件衣服，就丟掉一件衣服，也是保持衣櫃空間的好方式。

廚房用具

一些廚房用具非常小巧、不占空間，若加上「以防萬一之後派上用場」的心態，很容易不小心越買越多，最後成為累贅。丟掉那些買了很久、卻從沒用過的廚房用具，趁機把使用多年、已經藏污納垢或不再堪用的舊物換新。

「空盒子」很占空間

除非計畫搬家或使用空盒子存放物品，否則許多家電或包裹留下來的紙盒與紙箱，不僅很占空間，還容易累積灰塵，影響住宅舒適度與環境整潔。

紀念品「極簡化」

來自親友或特殊體驗的紀念品，令人懷舊而難以割捨，但適時「斷捨離」也很重要，以免日積月累，吃掉家中很大一部分空間。可以嘗試規定自己，每年只能留下一件紀念品，不僅能夠有效避免禮物堆積成山，還能夠讓被保存下來的那一件物品更顯特別與重要。