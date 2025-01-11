遊客比疫情期間還少　墾丁麥當勞、孫東寶熄燈後「找嘸新租客」

▲墾丁一直是南台灣旅遊熱門目的地，最知名的麥當勞、孫東寶等指標連鎖品牌陸續撤出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

墾丁一直是南台灣旅遊熱門目的地，受之前負面新聞頻傳影響，台灣人頻頻抱怨當地物價、住房價格高昂，旅遊人次不斷下滑，不但最知名的麥當勞、孫東寶等指標連鎖品牌陸續撤出，舊址屋主撐了1年出現降租，在地人自曝，感覺旅客甚至比疫情期間還少。

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有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店長曾弘典指出，目前墾丁旅客多以國際、在地衝浪客為主，這群衝浪客堪稱墾丁「基本盤」，讓墾丁還有足夠消費力支撐商圈的店家經營。就有在地人自曝，感覺觀光客甚至比2020年疫情期間還少，直呼是「墾丁寒冬」。

▲去年墾丁旅客除了台灣人來國旅，多以國際、在地衝浪客為主。（圖／記者張雅雲攝）

墾丁觀光客減少，不只在地30年的老牛排店，台式牛排教父孫東寶黯然歇業，之前曾在《591房屋交易網》整棟求租，開出月租金8.8萬元，現在租金降到5.5萬元。營業28年的墾丁地標麥當勞，也在2023年撤出墾丁大街，至今仍空租，屋主也從整棟28萬元，目前降至23萬元求租。

而「冒煙的喬」主打美墨料理，2003年進駐恆春半島，是不少觀光客必去的餐廳，去年大灣店也驚傳熄燈，屋主秒開2.8億元求售，目前還在銷售中。最有墾丁特色的「聚點酒吧」，搬家後舊址屋主也開出2680萬元求售，據《591房屋交易網》銷售資料顯示，前租客營業30年，2~3樓有8套房，具收租效益。

▲墾丁店面交易量不多，因物件總價高，因此拉長待售期。（圖／記者張雅雲攝）

雖然指標餐廳撤出，墾丁交易量仍不高，根據實登，若扣除特殊交易，近5年墾丁路僅有3筆成交紀錄，總價落在1800~5000萬元。

有巢氏房屋潮州愛國敦化加盟店長曾弘典指出，墾丁店面交易量不多，因物件總價高，因此拉長待售期。

▲營業28年的墾丁地標麥當勞，也在2023年撤出墾丁大街，至今仍空租。（圖／記者張雅雲攝）

一部分是屋主沒有還貸壓力，多當成收租金雞母相當惜售，另一部分是釋出的物件非常「看人買」，在恆春屬於相對高房價，要相當認同區段價值才會入手。該區透天屋齡偏高，動輒40年起跳，地坪20~30坪，總價3000~5000萬元。

至於租金，屏東縣不動產仲介公會榮譽理事長楊信華指出，墾丁大街上地坪20坪透天店面，整棟租金約5~10萬元，因空租期拉長，屋主陸續降租，租客不進場的原因，主要在於整體平均觀光人潮偏低，對於靠觀光客經營的業者是一大衝擊，也有租客移往在地人較多的恆春鎮，繼續經營。

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